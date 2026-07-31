Royal Enfield च्या Shotgun 650 x Rough Crafts या लिमिटेड एडिशन बाईकला भारतात जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. विक्री सुरू झाल्यानंतर केवळ 3 मिनिटांत सर्व 25 युनिट्स विकले गेले.
Picture Credit: royalenfield
ही स्पेशल एडिशन जगभरात फक्त 100 क्रमांकित युनिट्समध्ये तयार करण्यात आली आहे. त्यापैकी भारतासाठी केवळ 25 बाइक्स राखून ठेवण्यात आल्या होत्या.
Picture Credit: royalenfield
Royal Enfield Shotgun 650 x Rough Crafts ची एक्स-शोरूम किंमत ₹5.75 लाख आहे. ही बाईक कलेक्टर्स आणि Royal Enfield चाहत्यांसाठी खास तयार करण्यात आली आहे.
Picture Credit: royalenfield
या बाईकला Gloss Jet Black आणि Matte Stealth Black रंगसंगती, हँड-अप्लाइड गोल्ड लीफ स्ट्राइप्स, ब्रास बॅज, क्विल्टेड लेदर सीट आणि गोल्ड-फिनिश फ्रंट फोर्क्स देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: royalenfield
या लिमिटेड एडिशनमध्ये 648cc पॅरलल-ट्विन इंजिन कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे परफॉर्मन्स स्टँडर्ड Shotgun 650 प्रमाणेच आहे.
Picture Credit: royalenfield
Rough Crafts ही तैवानमधील प्रसिद्ध कस्टम मोटरसायकल कंपनी आहे. या एडिशनची प्रेरणा त्यांच्या Caliber Royale या खास कस्टम बाईकवरून घेण्यात आली आहे.
Picture Credit: royalenfield
जर तुम्ही Royal Enfield चे चाहते किंवा कलेक्टर असाल, तर Shotgun 650 x Rough Crafts ही केवळ बाईक नसून एक Exclusive Collector's Edition आहे. त्यामुळेच भारतातील सर्व युनिट्स अवघ्या 3 मिनिटांत विकल्या गेल्या.
Picture Credit: royalenfield