VAR पासून Smart Ball पर्यंत; FIFA World Cup मधील 7 गेम-चेंजर टेक्नॉलॉजी

मैदानावरील प्रत्येक निर्णय अधिक अचूक आणि प्रत्येक सामना अधिक रोमांचक बनवणाऱ्या तंत्रज्ञानाची ओळख.
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अनेक हाय-स्पीड कॅमेरे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) खेळाडूंच्या हालचालींचे विश्लेषण करतात. त्यामुळे ऑफसाइडचा निर्णय कमी वेळात आणि अधिक विश्वासार्ह पद्धतीने दिला जातो.
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सामन्यात वापरल्या जाणाऱ्या अधिकृत फुटबॉलमध्ये विशेष सेन्सर बसवलेला असतो. तो चेंडूची गती, दिशा आणि खेळाडूचा स्पर्श यासंबंधी माहिती त्वरित प्रणालीपर्यंत पोहोचवतो.
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व्हिडिओ असिस्टंट रेफरी (VAR) प्रणाली आता AI च्या मदतीने अधिक वेगाने फुटेज तपासते. त्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होतो.
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विशेष बॉडी कॅमेऱ्यामुळे रेफरी मैदानावर काय पाहतो, याचा वेगळा अनुभव प्रेक्षकांना मिळू शकतो. यामुळे सामन्याचे प्रसारण अधिक आकर्षक बनते.
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AI तंत्रज्ञानामुळे महत्त्वाचे क्षण, रिप्ले आणि खेळाडूंची आकडेवारी प्रेक्षकांपर्यंत अधिक प्रभावी पद्धतीने पोहोचते. त्यामुळे सामना पाहण्याचा अनुभव आणखी समृद्ध होतो.
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गोल-लाइन टेक्नॉलॉजीमध्ये अनेक कॅमेरे आणि सेन्सर्सचा वापर केला जातो. चेंडूने गोलरेषा पूर्णपणे ओलांडली की नाही, याची माहिती काही सेकंदांत रेफरीला मिळते.
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मैदानातील गवताचा ओलावा, तापमान आणि गुणवत्ता तपासण्यासाठी आधुनिक सेन्सर्स वापरले जातात. त्यामुळे संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान खेळासाठी योग्य वातावरण कायम राहते.
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