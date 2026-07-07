Smartwatch बद्दलचे 7 गैरसमज; खरेदीपूर्वी नक्की वाचा!

Science Technology

07 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Smartwatch म्हणजे फक्त घड्याळ?

अजिबात नाही! आजच्या Smartwatch मध्ये Health Tracking, कॉल, मेसेज, GPS, पेमेंट, फिटनेस आणि अनेक स्मार्ट फीचर्स मिळतात.

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Smartwatch रक्तदाब 100% अचूक मोजते

अनेक Smartwatch आरोग्याचा अंदाज देतात, पण त्यांची मोजमापे वैद्यकीय उपकरणांचा पर्याय नाहीत. कोणताही गंभीर निर्णय डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेऊ नका.

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बहुतेक Smartwatch पूर्णपणे स्मार्टफोनची जागा घेत नाहीत. अनेक फीचर्ससाठी अजूनही फोनशी कनेक्शन आवश्यक असते.

Smartwatch मुळे फोनची गरज राहत नाही

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प्रत्येक Smartwatch ची Water Resistance वेगळी असते. त्यामुळे पोहणे किंवा समुद्रात वापरण्यापूर्वी त्याचे IP किंवा ATM Rating तपासणे आवश्यक आहे.

सर्व Smartwatch पाण्यात वापरता येतात

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सर्व Smartwatch ची बॅटरी सारखी नसते. GPS, Always-On Display आणि कॉलिंग वापरल्यास बॅटरी लवकर संपते.

Battery अनेक आठवडे टिकते

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सेन्सर्सची संख्या नव्हे, तर त्यांची गुणवत्ता, सॉफ्टवेअर आणि योग्य फिटिंग यावर मोजमापाची अचूकता अवलंबून असते.

जितके जास्त Sensors तितकेच जास्त अचूक परिणाम

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Smartwatch काही अनियमितता दर्शवू शकते, पण ती सर्व प्रकारचे हृदयविकार शोधू शकत नाही. कोणतीही शंका असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Smartwatch सर्व हृदयविकार ओळखू शकते

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प्रत्येकासाठी सर्वात महाग मॉडेल योग्य असेलच असे नाही. तुमचा वापर, बजेट, बॅटरी आणि आवश्यक फीचर्स लक्षात घेऊन Smartwatch निवडणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

महाग म्हणजे सर्वोत्तम

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