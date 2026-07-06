पावसात कपडे सुकत नाहीत? 'हे' Gadgets ठरतील गेमचेंजर!

Science Technology

6 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

कपडे कमी वेळात सुकवण्यासाठी सर्वात प्रभावी पर्याय. मोठ्या कुटुंबासाठी उपयुक्त.

Clothes Dryer

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हवेतील ओलावा कमी करून कपडे लवकर सुकण्यास मदत करतो. बुरशी आणि दुर्गंधही कमी होतो.

Dehumidifier

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जोरदार हवेचा प्रवाह तयार करून कपड्यांवरील ओलावा लवकर कमी करतो.

Tower Fan

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थंड आणि दमट वातावरणात उबदार हवा देऊन कपडे लवकर सुकवतो. सुरक्षित अंतर ठेवून वापरा.

Portable Heater

Picture Credit: Pinterest

कपडे टांगण्यासाठी स्टँड आणि इनबिल्ट फॅनचे कॉम्बिनेशन. फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्यांसाठी उत्तम.

Drying Rack with Fan

Picture Credit: Pinterest

पूर्ण कपडे सुकवण्यासाठी नाही, पण किंचित ओलसर कपडे घालण्यापूर्वी लवकर ड्राय करण्यासाठी उपयुक्त.

Steam Iron

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ड्रायर किंवा डीह्युमिडिफायरसोबत Dry Bag देखील उपयोगी ठरते. प्रवासात ओले कपडे वेगळे ठेवण्यासाठी, दुर्गंधी कमी करण्यासाठी आणि इतर कपडे कोरडे ठेवण्यासाठी ही बॅग उत्तम पर्याय आहे.

Dry Bag

Picture Credit: Pinterest

घरातील जागा, बजेट आणि गरज लक्षात घेऊन योग्य Gadget निवडल्यास पावसाळ्यातही कपडे पटकन सुकवणे सोपे होईल.

Conclusion

Picture Credit: Pinterest

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