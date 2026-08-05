WhatsApp सतत नवीन अपडेट्स आणत असते. चॅटिंग, कॉलिंग आणि ग्रुप मॅनेजमेंट सोपे करणारी काही उपयोगी फीचर्स जाणून घ्या.
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Meta AIच्या माध्यमातून प्रश्नांची उत्तरे मिळवणे, माहिती शोधणे किंवा काही मजकूर तयार करून घेणे शक्य आहे. उपलब्धता देश आणि अकाउंटनुसार बदलू शकते.
Picture Credit: istockphoto
मोठा Voice Message ऐकण्यासाठी वेळ नसेल तर काही डिव्हाइसेसवर त्याचे Text Transcription करता येते. त्यामुळे आवाजातील माहिती पटकन वाचता येते.
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तुमच्या आवडीचे व्यक्ती, ब्रँड किंवा संस्थांचे WhatsApp Channels Follow करून त्यांचे Updates एकाच ठिकाणी पाहता येतात.
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महत्त्वाचा मेसेज शोधण्यासाठी सतत स्क्रोल करण्याची गरज नाही. Chatमध्ये आवश्यक Message Pin करून तो सहज उपलब्ध ठेवता येतो.
Picture Credit: istockphoto
WhatsAppमध्ये Chatचा लूक बदलण्यासाठी विविध Themes आणि Chat Colours वापरण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे चॅटिंगचा अनुभव अधिक Personal करता येतो.
Picture Credit: istockphoto
Group Chatमध्ये कार्यक्रम, मीटिंग किंवा एखाद्या भेटीसाठी Event तयार करता येतो. त्यात तारीख, वेळ आणि इतर माहिती जोडून सदस्यांना नियोजन करणे सोपे जाते.
Picture Credit: istockphoto
एकाच फोनमध्ये दोन WhatsApp Accounts वापरण्याची सुविधा समर्थित Android डिव्हाइसेसवर उपलब्ध आहे. Personal आणि Work नंबर वेगळे ठेवण्यासाठी हे फीचर उपयोगी ठरू शकते.
Picture Credit: istockphoto
WhatsAppच्या नवीन फीचर्समुळे Messaging, Calling आणि Group Management अधिक सोपे होत आहे. तुमच्या फोनमध्ये एखादे फीचर दिसत नसेल तर WhatsApp अपडेट करून पाहा.
Picture Credit: istockphoto