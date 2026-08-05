WhatsApp मध्ये आले ७ भन्नाट फीचर्स!

Science Technology

05 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

उपयोगी फीचर्स

WhatsApp सतत नवीन अपडेट्स आणत असते. चॅटिंग, कॉलिंग आणि ग्रुप मॅनेजमेंट सोपे करणारी काही उपयोगी फीचर्स जाणून घ्या.

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WhatsAppमध्ये AIची मदत

Meta AIच्या माध्यमातून प्रश्नांची उत्तरे मिळवणे, माहिती शोधणे किंवा काही मजकूर तयार करून घेणे शक्य आहे. उपलब्धता देश आणि अकाउंटनुसार बदलू शकते.

Picture Credit: istockphoto

मोठा Voice Message ऐकण्यासाठी वेळ नसेल तर काही डिव्हाइसेसवर त्याचे Text Transcription करता येते. त्यामुळे आवाजातील माहिती पटकन वाचता येते.

Voice Messagesचे Transcription

Picture Credit: istockphoto

तुमच्या आवडीचे व्यक्ती, ब्रँड किंवा संस्थांचे WhatsApp Channels Follow करून त्यांचे Updates एकाच ठिकाणी पाहता येतात.

Channelsमध्ये Updates मिळवा

Picture Credit: istockphoto

महत्त्वाचा मेसेज शोधण्यासाठी सतत स्क्रोल करण्याची गरज नाही. Chatमध्ये आवश्यक Message Pin करून तो सहज उपलब्ध ठेवता येतो.

Chatमध्ये Message Pin करा

Picture Credit: istockphoto

WhatsAppमध्ये Chatचा लूक बदलण्यासाठी विविध Themes आणि Chat Colours वापरण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे चॅटिंगचा अनुभव अधिक Personal करता येतो.

Custom Chat Themes

Picture Credit: istockphoto

Group Chatमध्ये कार्यक्रम, मीटिंग किंवा एखाद्या भेटीसाठी Event तयार करता येतो. त्यात तारीख, वेळ आणि इतर माहिती जोडून सदस्यांना नियोजन करणे सोपे जाते.

Events तयार करा

Picture Credit: istockphoto

एकाच फोनमध्ये दोन WhatsApp Accounts वापरण्याची सुविधा समर्थित Android डिव्हाइसेसवर उपलब्ध आहे. Personal आणि Work नंबर वेगळे ठेवण्यासाठी हे फीचर उपयोगी ठरू शकते.

Multiple Accountsचा पर्याय

Picture Credit: istockphoto

WhatsAppच्या नवीन फीचर्समुळे Messaging, Calling आणि Group Management अधिक सोपे होत आहे. तुमच्या फोनमध्ये एखादे फीचर दिसत नसेल तर WhatsApp अपडेट करून पाहा.

तुम्ही यापैकी किती फीचर्स वापरता?

Picture Credit: istockphoto

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