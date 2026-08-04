Google Maps मध्ये Flyover चा गोंधळ? या टिप्स तुम्हाला वाचवतील

Science Technology

04 August 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Bridge की खालील Road?

Google Maps वर वरचा पूल आणि खालील रस्ता दिसल्याने अनेक चालक गोंधळतात.

Picture Credit:  pinterest

3D View वापरा

Navigation सुरू करण्यापूर्वी 3D View किंवा Satellite View पाहिल्यास Flyover आणि Service Road सहज ओळखता येतात.

Picture Credit:  pinterest

Voice Navigation ऐका

"Flyover घ्या" किंवा "डावीकडे Service Road घ्या" अशा सूचना लक्षपूर्वक ऐकल्यास चुकीचा रस्ता घेण्याची शक्यता कमी होते.

Picture Credit:  pinterest

Zoom करून रस्ता तपासा

जंक्शन किंवा फ्लायओव्हरजवळ पोहोचण्यापूर्वी Maps वर Zoom करून मार्ग तपासा.

Picture Credit:  pinterest

Lane Guidance वर लक्ष द्या

Google Maps मधील Lane Guidance योग्य लेन निवडण्यास मदत करते.

Picture Credit:  pinterest

Satellite View वापरा

Satellite View मध्ये Flyover, Service Road आणि मुख्य रस्ता स्पष्ट दिसतो.

Picture Credit:  pinterest

Route Preview आधीच पाहा

प्रवास सुरू करण्यापूर्वी संपूर्ण Route Preview पाहिल्यास Bridge कुठे आहे आणि Exit कुठे घ्यायचा हे समजते.

Picture Credit:  pinterest

एक छोटी सवय, मोठा फायदा

Navigation सुरू करण्यापूर्वी फक्त 30 सेकंद Route तपासा. चुकीचा रस्ता, अतिरिक्त वेळ आणि इंधनाचा खर्च सहज वाचेल.

Picture Credit:  pinterest

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