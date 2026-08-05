ChatGPT मध्ये काय नवीन?

Science Technology

05 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

ChatGPT मध्ये काय नवीन?

नवीन AI फीचर्समुळे अभ्यास, ऑफिस आणि रोजची कामे अधिक स्मार्ट झाली आहेत.

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फोटो समजून उत्तर देतो

फोटो अपलोड करून त्यातील वस्तू, दस्तऐवज किंवा माहितीबद्दल थेट प्रश्न विचारू शकता.

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फाइल्सचे झटपट विश्लेषण

PDF, Word, Excel किंवा PPT अपलोड करून त्याचा सारांश, डेटा किंवा महत्त्वाचे मुद्दे मिळवू शकता.

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इमेज तयार करा

फक्त काही शब्दांत पोस्टर, सोशल मीडिया क्रिएटिव्ह किंवा AI Images तयार करता येतात.

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कोडिंगमध्ये मदत

कोड लिहिणे, चुका शोधणे आणि नवीन प्रोग्राम समजून घेण्यासाठी ChatGPT उपयुक्त ठरतो.

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लेखन अधिक सोपे

ई-मेल, ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट, वेब स्टोरी किंवा भाषांतर काही सेकंदांत तयार करता येते.

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व्हॉइसने संवाद

टायपिंगऐवजी आवाजात प्रश्न विचारून नैसर्गिक पद्धतीने संवाद साधता येतो.

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कामाचा स्मार्ट साथी

शिक्षण, व्यवसाय, कंटेंट क्रिएशन आणि दैनंदिन कामांसाठी ChatGPT एक प्रभावी AI सहाय्यक ठरू शकतो.

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