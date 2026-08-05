नवीन AI फीचर्समुळे अभ्यास, ऑफिस आणि रोजची कामे अधिक स्मार्ट झाली आहेत.
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फोटो अपलोड करून त्यातील वस्तू, दस्तऐवज किंवा माहितीबद्दल थेट प्रश्न विचारू शकता.
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PDF, Word, Excel किंवा PPT अपलोड करून त्याचा सारांश, डेटा किंवा महत्त्वाचे मुद्दे मिळवू शकता.
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फक्त काही शब्दांत पोस्टर, सोशल मीडिया क्रिएटिव्ह किंवा AI Images तयार करता येतात.
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कोड लिहिणे, चुका शोधणे आणि नवीन प्रोग्राम समजून घेण्यासाठी ChatGPT उपयुक्त ठरतो.
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ई-मेल, ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट, वेब स्टोरी किंवा भाषांतर काही सेकंदांत तयार करता येते.
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टायपिंगऐवजी आवाजात प्रश्न विचारून नैसर्गिक पद्धतीने संवाद साधता येतो.
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शिक्षण, व्यवसाय, कंटेंट क्रिएशन आणि दैनंदिन कामांसाठी ChatGPT एक प्रभावी AI सहाय्यक ठरू शकतो.
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