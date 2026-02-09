फेटलेली अंडी, कांदा-मिरची-मीठ मिश्रणासह पॅनवर लगेच तयार
तेलावर कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची परतून त्यात अंडी, मसाले घालून भुर्जी तयार
ब्रेड अंड-दूध-पिठी साखरेच्या मिश्रणात बुडवून तव्यावर खरपूस भाजा
पॅनमध्ये अंडं फोडा, पिवळे बलक वरच्या बाजूला ठेवून त्यावर मिठ, तिखट, मिरपूड घाला आणि फक्त पांढरी बाजू शिजवा
पातळ ऑम्लेट ब्रेड किंवा पराठ्यावर पसरवून आवडीचे मसाले घालून रोल करा
उकडलेल्या अंड्यावर मीठ, मिरपूड, चाट मसाला, लिंबू व शेव घालून खा
उकडलेली अंडी अर्धी कापा. बेसनात मीठ, लाल तिखट, हळद, अजवाइन थोडं पाणी मिसळून घट्ट पीठ करा. अंडी पीठात बुडवून गरम तेलात सोनेरी होईपर्यंत तळा
मसालेदार कांदा-टोमॅटो ग्रेव्हीत उकडलेली अंडी शिजवून घ्या