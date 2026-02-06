डाळिंबात लोह आणि इतर पोषक तत्वे रक्ताभिसरण सुधारतात
डाळिंबातील पोषक घटक हिमोग्लोबिनची पातळी स्थिर ठेवतात
नियमीत सेवनामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रित राहतो, ऱ्हदयाचे आरोग्य सुधारते
डाळिंबातील अँटीऑक्सिडंट्समुळे पेशींचे नुकसान टळते
डाळिंबातील व्हिटॅमिन C मुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते
डाळिंबातील फायबरमुळे पचनाच्या समस्या दूर होऊन, पचनशक्ती वाढते
डाळिंबाचा रस मेंदूचे कार्य सुधारते आणि स्मरणशक्ती वाढवते
डाळिंब प्रजनन क्षमता सुधारण्यासाठी फायदेशीर असल्याचे म्हटले जाते
