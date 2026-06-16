 ईअरबड्सचा असाही करा वापर

Science Technology

16 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

ईअरबड्स यूजर्स

अनेकजण फक्त गाणी ऐकण्यासाठी किंवा चित्रपट पाहण्यासाठी ईअरबड्स वापरतात. 

Picture Credit:  pinterest

ईअरबड्स फीचर्स 

ईअरबड्समध्ये असे अनेक फीचर्स आहेत, ज्याबाबत 90 टक्के लोकांना माहिती नाही. 

Picture Credit:  pinterest

कॉल रिसीव्ह करा

ईअरबड्समुळे फोनला हात न लावता कॉल रिसीव्ह किंवा कट करू शकतात. 

Picture Credit:  pinterest

ईअरबड्समधील टच कंट्रोल फीचर गाणी सुरु करण्याची आणि बदलण्याची सुविधा देतो. 

टच कंट्रोल फीचर

Picture Credit:  pinterest

ईअरबड्समधील ट्रांसपेरेंसी किंवा एम्बिएंट मोड बाहेरील आवाज कमी करते. 

एम्बिएंट मोड

Picture Credit:  pinterest

फाइंड माय ईयरबड्स फीचरमुळे हरवलेले ईअरबड्स शोधू शकता.

फाइंड माय ईयरबड्स

Picture Credit:  pinterest

लो-लेटेंसी मोड ऑडिओ आणि व्हिडीओमधील अंतर कमी करते. 

लो-लेटेंसी मोड

Picture Credit:  pinterest

लाईव्ह ट्रांसलेशन आणि स्मार्ट AI फीचर्समुळे संभाषण अधिक सोपे होतं. 

स्मार्ट AI फीचर्स

Picture Credit:  pinterest

स्नॅपचॅट स्ट्रीक तुटण्याची चिंता सोडा.. वापरा हे सोपे मार्ग

पुढे वाचा