स्नॅपचॅट स्ट्रीक मेंटेन करणे झाले सोपे

Science Technology

5 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

स्ट्रिक बनते

तुम्ही आणि तुमचा मित्र दिवसातून किमान एक स्नॅप एकमेकांना पाठवता, तेव्हा स्ट्रिक तयार होते.

Picture Credit:  pinterest

स्ट्रिक तुटते

जर २४ तासांच्या आधी तुम्ही रोज स्नॅप पाठवला नाही तर स्ट्रिक तुटते.

Picture Credit:  pinterest

नियमितपणा गरजेचा

त्यामुळे रोज स्नॅप पाठवण्यात नियमितपणा असणं गरजेचं आहे.

Picture Credit:  pinterest

स्नॅपचॅट स्ट्रिक कायम ठेवण्यासाठी रोज किमान एक फोटो किंवा व्हिडीओ पाठवणं गरजेचं आहे.

किमान एक फोटो

Picture Credit:  pinterest

जर तुम्हाला स्नॅप पाठवणं लक्षात राहत नसेल तर नोटिफिकेशन ऑन करा.

नोटिफिकेशन ऑन करा

Picture Credit:  pinterest

स्ट्रिक तुटण्यापूर्वी तुम्हाला स्नॅपचॅटकडून नोटिफिकेशन पाठवली जाते.

लक्षात ठेवा

Picture Credit:  pinterest

रोज एक वेळ निश्चित करा जेव्हा तुम्ही न चुकता रोज स्नॅप पाठवू शकता.

वेळ ठरवा

Picture Credit:  pinterest

स्ट्रिक तुटल्यास तुम्हाला रिस्टोअर करण्याचा पर्याय देखील मिळतो.

स्ट्रिक रिस्टोअर 

Picture Credit:  pinterest

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