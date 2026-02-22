असा करा चॅटजीपीटीचा वापर

Science Technology

22 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

तुम्हीसुद्धा चॅटजीपीटीचा वापर फक्त प्रश्न विचारण्यासाठी करताय का?

चॅटजीपीटीचा वापर

Picture Credit: Pinterest

पैसे कमवा

चॅटजीपीटीचा वापर करून तुम्ही पैसे कमावू शकता आणि बिझनेसही सुरू करू शकता. 

Picture Credit: Pinterest

चॅटजीपीटीच्या मदतीने प्रोफेशनल रिझ्युम अगदी काहीस क्षणात तयार केला जाऊ शकतो. 

रिझ्युम तयार करा

Picture Credit: Pinterest

ट्रेंडिंग टॉपीक्सच्या युट्यूब स्क्रीप्ट चॅटजीपीटी तयार करू शकते. 

स्क्रीप्ट तयार करा

Picture Credit: Pinterest

कमी गुंतवणूक करून व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर चॅटीजीपीटी तुमची मदत करेल. 

व्यवसाय सुरु करा

\Picture Credit: Pinterest

इंस्टाग्राम पोस्टसाठी व्हाय़रल कॅप्शन आणि हॅशटॉग्स चॅटजीपीटी चुटकीसरशी शोधू शकतो. 

हॅशटॉग्स शोधा

Picture Credit: Pinterest

रजा अर्ज, क्लायंट ईमेल, तक्रार पत्र असं सर्वकाही चॅटजीपीटी लिहू शकतो. 

पत्र तयार करा

Picture Credit: Pinterest

त्रुटी दुरुस्त्या, वेबसाइट कोड, अ‍ॅप आयडिया सर्व काही सेकंदात चॅटजीपीटी देऊ शकतो.

चॅटजीपीटी करेल मदत 

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा