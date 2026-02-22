तुम्हीसुद्धा चॅटजीपीटीचा वापर फक्त प्रश्न विचारण्यासाठी करताय का?
चॅटजीपीटीचा वापर करून तुम्ही पैसे कमावू शकता आणि बिझनेसही सुरू करू शकता.
चॅटजीपीटीच्या मदतीने प्रोफेशनल रिझ्युम अगदी काहीस क्षणात तयार केला जाऊ शकतो.
ट्रेंडिंग टॉपीक्सच्या युट्यूब स्क्रीप्ट चॅटजीपीटी तयार करू शकते.
कमी गुंतवणूक करून व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर चॅटीजीपीटी तुमची मदत करेल.
इंस्टाग्राम पोस्टसाठी व्हाय़रल कॅप्शन आणि हॅशटॉग्स चॅटजीपीटी चुटकीसरशी शोधू शकतो.
रजा अर्ज, क्लायंट ईमेल, तक्रार पत्र असं सर्वकाही चॅटजीपीटी लिहू शकतो.
त्रुटी दुरुस्त्या, वेबसाइट कोड, अॅप आयडिया सर्व काही सेकंदात चॅटजीपीटी देऊ शकतो.
