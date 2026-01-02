जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला Realme 16 Pro सीरीज लाँच केली जाणार आहे.
या सिरीजमध्ये Realme 16 Pro आणि Realme 16 Pro प्लस असे दोन मॉडेल्स असणार आहेत.
Redmi जानेवारी महिन्यात Redmi Note 15 5G लाँच करण्याचे प्लॅनिंग करत आहे.
स्मार्टफोनमध्ये 108-मेगापिक्सेल प्राइमरी कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन 6 Gen 3 प्रोसेसर असू शकतो.
Oppo देखील याच महिन्यात Reno 15 सीरीज लाँच करणार आहे.
या सिरीजमध्ये Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 Pro आणि Oppo Reno 15 Mini यांचा समावेश असणार आहे.
बजेट सेगमेंटमध्ये POCO M8 लाँच केला जाणार आहे.
या आगामी फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 6 Gen 3 प्रोसेसर असण्याची शक्यता आहे.
