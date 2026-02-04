लॅपटॉपचे सीक्रेट फीचर्स तुम्हाला माहिती आहेत का?

Science Technology

4 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

लॅपटॉपमध्ये एकाच स्क्रीनवर तुम्ही अनेक डेस्कटॉप ओपन करू शकता. 

अनेक डेस्कटॉप

क्लिपबोर्ड हिस्ट्रिमध्ये कॉपी केलेले अनेक टेक्स्ट/इमेज सेव्ह होतात.

कॉपी टेक्स्ट/इमेज

सर्व सेटिंग्ज

गॉड मोड सक्रिय केल्यास लॅपटॉपच्या जवळपास सर्व सेटिंग्ज एकाच फोल्डरमध्ये उपलब्ध होतात. 

स्प्लिट स्क्रीन फीचरच्या मदतीने तुम्ही अनेक अ‍ॅप्स एकाच वेळी वापरू शकता. 

स्प्लिट स्क्रीन

बॅकग्राऊंड अ‍ॅप्स बंद केल्यास रॅम वाढते आणि काम अधिक जलद होते. 

लॅपटॉप रॅम 

स्टोरेज सेन्स चालू ठेवला तर लॅपटॉपमधील अनावश्यक फाइल्स आपोआप डिलीट होतात. 

अनावश्यक फाइल्स

डोळ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी नाईट मोडचा वापर करू शकता.

नाईट मोड

