लॅपटॉपमध्ये एकाच स्क्रीनवर तुम्ही अनेक डेस्कटॉप ओपन करू शकता.
Picture Credit: Pinterest
क्लिपबोर्ड हिस्ट्रिमध्ये कॉपी केलेले अनेक टेक्स्ट/इमेज सेव्ह होतात.
Picture Credit: Pinterest
गॉड मोड सक्रिय केल्यास लॅपटॉपच्या जवळपास सर्व सेटिंग्ज एकाच फोल्डरमध्ये उपलब्ध होतात.
Picture Credit: Pinterest
स्प्लिट स्क्रीन फीचरच्या मदतीने तुम्ही अनेक अॅप्स एकाच वेळी वापरू शकता.
Picture Credit: Pinterest
बॅकग्राऊंड अॅप्स बंद केल्यास रॅम वाढते आणि काम अधिक जलद होते.
Picture Credit: Pinterest
स्टोरेज सेन्स चालू ठेवला तर लॅपटॉपमधील अनावश्यक फाइल्स आपोआप डिलीट होतात.
\Picture Credit: Pinterest
डोळ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी नाईट मोडचा वापर करू शकता.
Picture Credit: Pinterest