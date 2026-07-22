1901 मध्ये सुरू झालेल्या Indian Motorcycle ब्रँडने 125 वर्षे पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने विशेष Anniversary Collection सादर केली आहे. या मॉडेल्समध्ये ब्रँडच्या वारशाची झलक दिसते.
Picture Credit: indianmotorcycle
या विशेष कलेक्शनमध्ये Scout Bobber 125th Anniversary Edition, Chief Vintage 125th Anniversary Edition आणि Challenger 125th Anniversary Edition यांचा समावेश आहे. काही बाजारपेठांमध्ये Roadmaster Anniversary Edition देखील उपलब्ध आहे.
Picture Credit: indianmotorcycle
या बाइक्सना Black Crystal आणि 125th Anniversary Red रंगसंगतीसह हाताने रंगवण्यात आले आहे. प्रत्येक मॉडेलवर Anniversary Badging आणि विशेष डिटेलिंग दिले आहे.
Picture Credit: indianmotorcycle
प्रत्येक बाइकवर हाताने केलेले पेंटवर्क, क्रमांकित (Numbered) एडिशन आणि प्रीमियम फिनिश यामुळे या कलेक्शनला वेगळी ओळख मिळते.
Picture Credit: indianmotorcycle
मॉडेलनुसार Ride Command डिस्प्ले, कनेक्टेड टेक्नॉलॉजी, प्रीमियम ऑडिओ, क्रूझ कंट्रोल आणि प्रगत रायडिंग फीचर्स देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: indianmotorcycle
ही Anniversary Collection मर्यादित संख्येत उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती कलेक्टर्स आणि Indian Motorcycle चाहत्यांसाठी खास आकर्षण ठरू शकते.
Picture Credit: indianmotorcycle
Indian Motorcycle India ने 125th Anniversary Collection आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रदर्शित केली आहे. मात्र, सर्व मॉडेल्सची भारतातील उपलब्धता आणि किंमत मॉडेलनुसार वेगळी असू शकते.
Picture Credit: indianmotorcycle
Indian Motorcycle ची 125th Anniversary Collection ही केवळ नवीन बाइक्सची मालिका नसून, 125 वर्षांच्या इतिहासाला दिलेली खास श्रद्धांजली आहे. प्रीमियम डिझाइन आणि मर्यादित उपलब्धतेमुळे ही मालिका चाहत्यांसाठी विशेष ठरते.
Picture Credit: indianmotorcycle