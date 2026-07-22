Bajaj Auto आपली पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल आधी जागतिक बाजारात लाँच करण्याच्या तयारीत आहे.
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कंपनीची पहिली इलेक्ट्रिक बाइक सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ शकते. त्यानंतर भारतीय बाजारात तिच्या लाँचचा विचार केला जाऊ शकतो.
भारतातील प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसायकल सेगमेंट अजून विकसित होत असल्याने कंपनी योग्य वेळेची प्रतीक्षा करत असल्याचे मानले जाते.
ही इलेक्ट्रिक बाइक Bajaj च्या नवीन इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्मवर आधारित असू शकते. मात्र, कोणत्या ब्रँड नावाखाली ती येईल, याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
मोठी बॅटरी, फास्ट चार्जिंग, TFT डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी आणि आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतात लाँच झाल्यास तिची स्पर्धा Revolt, Ultraviolette, Matter आणि इतर प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक्सशी होऊ शकते.
कंपनीने अधिकृत रेंज जाहीर केलेली नाही. मात्र, एका चार्जमध्ये 150-200 किमी दरम्यानची रेंज देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जागतिक लाँचनंतर भारतीय बाजारासाठी कंपनी वेगळी वेळ ठरवू शकते. त्यामुळे भारतातील लाँचला अजून काही काळ लागू शकतो.
Bajaj ची पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल भारतात येण्यास थोडा वेळ लागू शकतो, पण ती लाँच झाल्यास प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंटमध्ये मोठी स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.