Bajaj ची पहिली EV; भारतात कधी?

Automobile

22 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Bajaj Auto आपली पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल आधी जागतिक बाजारात लाँच करण्याच्या तयारीत आहे.

Electric Motorcycle 

Picture Credit: pinterest

कंपनीची पहिली इलेक्ट्रिक बाइक सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ शकते. त्यानंतर भारतीय बाजारात तिच्या लाँचचा विचार केला जाऊ शकतो.

आधी परदेशात लाँच

भारतातील प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसायकल सेगमेंट अजून विकसित होत असल्याने कंपनी योग्य वेळेची प्रतीक्षा करत असल्याचे मानले जाते.

भारतात उशिरा का?

ही इलेक्ट्रिक बाइक Bajaj च्या नवीन इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्मवर आधारित असू शकते. मात्र, कोणत्या ब्रँड नावाखाली ती येईल, याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.

कोणत्या ब्रँडखाली येईल?

मोठी बॅटरी, फास्ट चार्जिंग, TFT डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी आणि आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे.

अपेक्षित फीचर्स

भारतात लाँच झाल्यास तिची स्पर्धा Revolt, Ultraviolette, Matter आणि इतर प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक्सशी होऊ शकते.

कोणत्या बाईक्सना टक्कर?

कंपनीने अधिकृत रेंज जाहीर केलेली नाही. मात्र, एका चार्जमध्ये 150-200 किमी दरम्यानची रेंज देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

रेंज किती असू शकते?

जागतिक लाँचनंतर भारतीय बाजारासाठी कंपनी वेगळी वेळ ठरवू शकते. त्यामुळे भारतातील लाँचला अजून काही काळ लागू शकतो.

लाँच कधी होऊ शकते?

Bajaj ची पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल भारतात येण्यास थोडा वेळ लागू शकतो, पण ती लाँच झाल्यास प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंटमध्ये मोठी स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

बाइक सेगमेंटमध्ये स्पर्धा

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