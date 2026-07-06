WhatsApp एक नवीन Green Dot Indicator आणत आहे. यामुळे तुमच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमधील एखादी व्यक्ती सध्या ऑनलाइन आहे का, याचा अंदाज अधिक सहज येईल.
Picture Credit: istockphoto
हा Green Dot संबंधित व्यक्तीच्या Contact Info पेजवर दिसेल. त्यामुळे चॅट उघडल्याशिवायही ती व्यक्ती सक्रिय आहे की नाही, हे पटकन समजू शकते.
Picture Credit: istockphoto
नाही. जर एखाद्या युजरने Online Status इतरांपासून लपवला असेल, तर त्याच्यासाठी Green Dot देखील दिसणार नाही. त्यामुळे Privacy Settings जशाच्या तशाच राहतील.
Picture Credit: istockphoto
हे फीचर सध्या iPhone Beta वापरणाऱ्या काही निवडक युजर्ससाठी उपलब्ध होत आहे. यशस्वी चाचणीनंतर ते अधिक युजर्सपर्यंत पोहोचेल.
Picture Credit: istockphoto
Android प्लॅटफॉर्मवरही अशाच फीचरची चाचणी सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे लवकरच दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर हे अपडेट दिसण्याची शक्यता आहे.
Picture Credit: istockphoto
– Active Contact पटकन ओळखता येईल – Chat सुरू करण्यापूर्वी वेळ वाचेल – WhatsApp वापरण्याचा अनुभव अधिक सोपा होईल – महत्त्वाच्या व्यक्तीशी लगेच संपर्क साधता येईल
Picture Credit: istockphoto
Green Dot हे लहान दिसणारं पण उपयुक्त फीचर आहे. नियमित WhatsApp वापरणाऱ्यांसाठी हे अपडेट संवाद अधिक जलद आणि सोयीस्कर बनवू शकते.
Picture Credit: istockphoto