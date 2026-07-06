WhatsApp चं Green Dot फीचर काय आहे? जाणून घ्या

Science Technology

6  July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

काय आहे हे नवीन फीचर?

WhatsApp एक नवीन Green Dot Indicator आणत आहे. यामुळे तुमच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमधील एखादी व्यक्ती सध्या ऑनलाइन आहे का, याचा अंदाज अधिक सहज येईल.

Picture Credit: istockphoto

Green Dot कुठे दिसेल?

हा Green Dot संबंधित व्यक्तीच्या Contact Info पेजवर दिसेल. त्यामुळे चॅट उघडल्याशिवायही ती व्यक्ती सक्रिय आहे की नाही, हे पटकन समजू शकते.

Picture Credit: istockphoto

नाही. जर एखाद्या युजरने Online Status इतरांपासून लपवला असेल, तर त्याच्यासाठी Green Dot देखील दिसणार नाही. त्यामुळे Privacy Settings जशाच्या तशाच राहतील.

Privacy वर परिणाम होणार?

Picture Credit: istockphoto

हे फीचर सध्या iPhone Beta वापरणाऱ्या काही निवडक युजर्ससाठी उपलब्ध होत आहे. यशस्वी चाचणीनंतर ते अधिक युजर्सपर्यंत पोहोचेल.

कोणाला मिळणार आधी?

Picture Credit: istockphoto

Android प्लॅटफॉर्मवरही अशाच फीचरची चाचणी सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे लवकरच दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर हे अपडेट दिसण्याची शक्यता आहे.

Android युजर्ससाठी काय?

Picture Credit: istockphoto

– Active Contact पटकन ओळखता येईल – Chat सुरू करण्यापूर्वी वेळ वाचेल – WhatsApp वापरण्याचा अनुभव अधिक सोपा होईल – महत्त्वाच्या व्यक्तीशी लगेच संपर्क साधता येईल

याचा फायदा काय?

Picture Credit: istockphoto

Green Dot हे लहान दिसणारं पण उपयुक्त फीचर आहे. नियमित WhatsApp वापरणाऱ्यांसाठी हे अपडेट संवाद अधिक जलद आणि सोयीस्कर बनवू शकते.

निष्कर्ष

Picture Credit: istockphoto

QLED, OLED की Mini LED? कोणता TV तुमच्यासाठी सर्वोत्तम? 

पुढे वाचा