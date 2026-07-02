QLED, OLED की Mini LED? TV घेण्यापूर्वी हे नक्की वाचा

Science technology

02 July, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

नवीन Smart TV खरेदी करताना या तीन डिस्प्ले टेक्नॉलॉजींची सर्वाधिक चर्चा होते. पण नेमका कोणता TV तुमच्यासाठी योग्य आहे? जाणून घ्या.

QLED, OLED की Mini LED?

Picture Credit: Pnterest

QLED TV मध्ये Quantum Dot तंत्रज्ञान वापरले जाते. यामुळे रंग अधिक जिवंत दिसतात आणि ब्राइटनेसही जास्त मिळतो. उजेड असलेल्या खोलीसाठी हा चांगला पर्याय आहे.

QLED म्हणजे काय?

Picture Credit: Pnterest

OLED स्क्रीनमधील प्रत्येक पिक्सेल स्वतंत्रपणे प्रकाश निर्माण करतो. त्यामुळे Deep Black, उत्तम Contrast आणि उत्कृष्ट Picture Quality मिळते.

OLED का खास?

Picture Credit: Pnterest

Mini LED मध्ये हजारो लहान LED बॅकलाइट्स असतात. यामुळे ब्राइटनेस, Contrast आणि HDR Performance पारंपरिक LED TV पेक्षा अधिक चांगली मिळते.

Mini LED म्हणजे काय?

Picture Credit: Pnterest

Deep Black आणि Contrast साठी OLED आघाडीवर आहे. तर ब्राइटनेस आणि HDR साठी Mini LED प्रभावी ठरतो. QLED देखील रंगांच्या बाबतीत उत्तम अनुभव देतो.

चित्रगुणवत्तेत कोण पुढे?

Picture Credit: Pnterest

Gaming करत असाल तर OLED आणि Mini LED हे दोन्ही चांगले पर्याय आहेत. कमी Response Time आणि High Refresh Rate मुळे गेमिंग अधिक स्मूथ वाटते.

गेमिंगसाठी कोणता TV?

Picture Credit: Pnterest

कमी बजेटमध्ये QLED उत्तम पर्याय ठरू शकतो. प्रीमियम अनुभव हवा असल्यास OLED, तर दोन्हींचा समतोल हवा असेल तर Mini LED विचारात घेऊ शकता.

पैशाच्या दृष्टीने Best कोण?

Picture Credit: Pnterest

Budget: QLED Premium Picture: OLED Brightness + HDR: Mini LED तुमचा वापर आणि बजेट लक्षात घेऊन योग्य TV निवडा.

कोणता TV घ्यावा?

Picture Credit: Pnterest

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