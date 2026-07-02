Samsung च्या नव्या Foldable ची पहिली झलक? काय लपलंय टीझरमध्ये?

Science technology

02 July, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

कंपनीने शेअर केलेल्या रहस्यमय टीझरमुळे आगामी Foldable स्मार्टफोनबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

Samsung च्या नव्या Foldable फोनची हिंट?

Picture Credit: Samsung

Samsung ने काही लहान व्हिडिओ प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामध्ये विविध वस्तूंचा वापर करून 'मोठा' आणि 'रुंद' अनुभव सूचित करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.

टीझरमध्ये काय खास?

Picture Credit: Samsung

टेक जगतातील चर्चेनुसार हा आगामी फोन Galaxy Z Fold 8 Wide असू शकतो. मात्र Samsung ने अद्याप या नावाची अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

Galaxy Z Fold 8 Wide असू शकतो?

Picture Credit: Samsung

या मॉडेलमध्ये बाहेरील डिस्प्ले अधिक रुंद असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फोन बंद अवस्थेतही वापरणे अधिक सोयीचे ठरू शकते.

डिझाइनमध्ये मोठा बदल?

Picture Credit: Pinterest

मोठा Cover Display मिळाल्यास मेसेज टाइप करणे, सोशल मीडिया वापरणे आणि व्हिडिओ पाहणे अधिक आरामदायी होऊ शकते.

मोठ्या स्क्रीनचा फायदा

Picture Credit: Pinterest

Samsung च्या टीझरमधून Fold सोबतच Flip मालिकेतही डिझाइनमध्ये बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

Flip फोनमध्येही नवा लूक?

Picture Credit: Pinterest

नवीन Foldable मालिकेत Galaxy AI आधारित Smart Writing, Photo Editing, Live Translation आणि इतर AI टूल्स अधिक प्रगत स्वरूपात मिळण्याची अपेक्षा आहे.

AI फीचर्सवर भर

Picture Credit: Pinterest

Samsung च्या पुढील Galaxy Unpacked कार्यक्रमात या नवीन Foldable स्मार्टफोन्सची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

लाँच कधी होऊ शकतो?

Picture Credit: Pinterest

फोनचे नाव, किंमत आणि संपूर्ण स्पेसिफिकेशन्सबाबत Samsung कडून अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. सध्या सर्व चर्चा टीझर आणि लीक झालेल्या माहितीनुसार सुरू आहे.

अजून अधिकृत माहिती नाही

Picture Credit: Pinterest

जर हे सर्व अंदाज खरे ठरले, तर Samsung यंदा अधिक रुंद स्क्रीन आणि नव्या डिझाइनसह Foldable स्मार्टफोन सादर करू शकते. मात्र अंतिम माहिती अधिकृत लॉन्चनंतरच स्पष्ट होईल.

वाट पाहावी लागणार

Picture Credit: Pinterest

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