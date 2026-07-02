कंपनीने शेअर केलेल्या रहस्यमय टीझरमुळे आगामी Foldable स्मार्टफोनबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
Picture Credit: Samsung
Samsung ने काही लहान व्हिडिओ प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामध्ये विविध वस्तूंचा वापर करून 'मोठा' आणि 'रुंद' अनुभव सूचित करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
Picture Credit: Samsung
टेक जगतातील चर्चेनुसार हा आगामी फोन Galaxy Z Fold 8 Wide असू शकतो. मात्र Samsung ने अद्याप या नावाची अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
Picture Credit: Samsung
या मॉडेलमध्ये बाहेरील डिस्प्ले अधिक रुंद असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फोन बंद अवस्थेतही वापरणे अधिक सोयीचे ठरू शकते.
Picture Credit: Pinterest
मोठा Cover Display मिळाल्यास मेसेज टाइप करणे, सोशल मीडिया वापरणे आणि व्हिडिओ पाहणे अधिक आरामदायी होऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
Samsung च्या टीझरमधून Fold सोबतच Flip मालिकेतही डिझाइनमध्ये बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
Picture Credit: Pinterest
नवीन Foldable मालिकेत Galaxy AI आधारित Smart Writing, Photo Editing, Live Translation आणि इतर AI टूल्स अधिक प्रगत स्वरूपात मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Picture Credit: Pinterest
Samsung च्या पुढील Galaxy Unpacked कार्यक्रमात या नवीन Foldable स्मार्टफोन्सची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Picture Credit: Pinterest
फोनचे नाव, किंमत आणि संपूर्ण स्पेसिफिकेशन्सबाबत Samsung कडून अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. सध्या सर्व चर्चा टीझर आणि लीक झालेल्या माहितीनुसार सुरू आहे.
Picture Credit: Pinterest
जर हे सर्व अंदाज खरे ठरले, तर Samsung यंदा अधिक रुंद स्क्रीन आणि नव्या डिझाइनसह Foldable स्मार्टफोन सादर करू शकते. मात्र अंतिम माहिती अधिकृत लॉन्चनंतरच स्पष्ट होईल.
Picture Credit: Pinterest