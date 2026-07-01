OPPO Reno16 Series 2 जुलै रोजी भारतात अधिकृतपणे लॉन्च होणार आहे. AI-आधारित फीचर्स, दमदार कॅमेरा आणि प्रीमियम डिझाइनमुळे हा स्मार्टफोन लॉन्चपूर्वीच चर्चेत आहे.
Picture Credit: Oppo
OPPO या सीरिजला AI Phone म्हणून सादर करत आहे. दैनंदिन वापरातील अनेक कामे AI च्या मदतीने अधिक स्मार्ट आणि सोपी करता येतील.
Picture Credit: Oppo
या स्मार्टफोनमध्ये AI Snap Key मिळणार आहे. एका क्लिकमध्ये कॅमेरा किंवा AI फीचर्स सुरू करता येतील, त्यामुळे महत्त्वाचे क्षण पटकन कॅप्चर करता येतील.
Picture Credit: Oppo
फोनमध्ये 50MP 3.5x Telephoto Camera दिला जाणार आहे. त्यामुळे झूम फोटो आणि पोर्ट्रेट शॉट्स अधिक स्पष्ट आणि डिटेलमध्ये टिपता येतील.
Picture Credit: Oppo
Reno16 Series मध्ये आकर्षक HoloVerse Design मिळणार आहे. स्लिम प्रोफाइल, प्रीमियम फिनिश आणि आधुनिक लूकमुळे हा फोन वेगळा दिसतो.
Picture Credit: Oppo
फोनमध्ये AI Eraser, AI Reflection Remover, AI Unblur, AI Recompose आणि AI Perfect Shot सारखी स्मार्ट AI टूल्स मिळणार आहेत. त्यामुळे फोटो काही सेकंदांत अधिक आकर्षक बनवता येतील.
Picture Credit: Oppo
OPPO Reno16 Series ला IP69 Water & Dust Resistance रेटिंग मिळणार आहे. त्यामुळे धूळ आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांपासून फोनला अधिक चांगले संरक्षण मिळेल.
Picture Credit: Oppo
या स्मार्टफोनमध्ये मोठ्या क्षमतेची बॅटरी आणि SUPERVOOC Fast Charging सपोर्ट मिळणार आहे. कमी वेळात चार्जिंग करून अधिक वेळ फोन वापरता येईल.
Picture Credit: Oppo
AI फीचर्स, दमदार कॅमेरा, मजबूत बिल्ड आणि प्रीमियम डिझाइन असलेला स्मार्टफोन शोधत असाल, तर OPPO Reno16 Series तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: Oppo
लीकनुसार, Reno16 ची किंमत ₹49,999, तर Reno16 Pro ची किंमत ₹59,999 च्या आसपास असू शकते.
Picture Credit: Oppo