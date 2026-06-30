भारतातील SPG पंतप्रधान आणि इतर VVIP व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी खास गाड्या वापरल्या जातात.
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तुम्हाला माहिती आहे का त्या खास चिलखती गाड्या तयार केल्या जातात.
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या गाड्यांमध्ये गोळीबार आणि बॉम्बस्फोटही झेलण्याची ताकद असते. विशेष म्हणजे या गाड्या स्पेशल फोर्समध्ये वापरल्या जातात.
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अशा खास ताकदवान गाड्यांवर एक नजर मारुया.
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ही एक आलिशान लिमोझिन राष्ट्रपतींच्या ताफ्यात वापरली जाते. ही एक आलिशान गाडी असून ही स्फोट आणि गोळीबारापासून संरक्षण, रन फ्लॅट टायर्स आणि अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली ही तिची खासियत आहे.
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ही पंतप्रधान आणि परदेशी मान्यवरांच्या प्रवासासाठी वापरली जाणारी ही कार VR10 दर्जाच्या बॅलिस्टिक संरक्षणासह येते. जाड बुलेटप्रूफ काचा, फायर सप्रेशन आणि सेल्फ सीलिंग फ्युएल टँक यांसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत.
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SPG च्या ताफ्यातील सर्वात विश्वासार्ह SUV पैकी एक. बॉडी, बॉम्ब-प्रतिरोधक संरक्षण देणारी आहे.
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Hilux पायलट वाहन म्हणून तर Foetuner VVIP ताफ्यात जॅमर वाहन म्हणून वापरली जाते. SPG वर्जनमध्ये अतिरिक्त आर्मर आणि रन फ्लॅट टायर्स दिलेले असतात.
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ही आर्मर्ड SUV स्फोट, ग्रेनेड हल्ले आणि गोळीबारापासून संरक्षण देते. यामध्ये ऑक्सिजन सप्लाय, फायर सप्रेशन सिस्टीम आणि आपत्कालीन कम्युनिकेशन फीचर्स दिले आहेत.
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या गाड्यांमध्ये प्रगत बुलेटप्रूफ तंत्रज्ञान, स्फोट-प्रतिरोधक रचना, रन-फ्लॅट टायर्स आणि VVIP सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली उपकरणे दिली जातात.
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