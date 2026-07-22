Range Rover ने आपल्या आगामी पूर्णपणे इलेक्ट्रिक GT ची झलक दाखवली आहे. लक्झरी, परफॉर्मन्स आणि अत्याधुनिक EV तंत्रज्ञानाचा हा नवा मिलाफ आहे.
Picture Credit:Rangerover
Range Rover GT ही ब्रँडच्या पुढील पिढीतील इलेक्ट्रिक वाहनांपैकी एक आहे. पेट्रोल किंवा डिझेलऐवजी ती पूर्णपणे बॅटरीवर चालणारी SUV असेल.
Picture Credit:Rangerover
या मॉडेलमध्ये लांब पल्ल्याचा आरामदायी प्रवास, दमदार परफॉर्मन्स आणि प्रीमियम ड्रायव्हिंग अनुभव यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
Picture Credit:Rangerover
स्लिम LED लाईट्स, एअरोडायनॅमिक बॉडी, फ्लश डोअर हँडल्स आणि आकर्षक अलॉय व्हील्समुळे Range Rover GT ला भविष्यकालीन लूक मिळतो.
Picture Credit:Rangerover
मोठा डिजिटल डिस्प्ले, प्रीमियम मटेरियल, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी आणि आरामदायी सीट्समुळे प्रवास अधिक आलिशान होतो.
Picture Credit:Rangerover
जलद चार्जिंग सपोर्ट, स्मार्ट बॅटरी मॅनेजमेंट आणि प्रगत इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह सिस्टीममुळे कार्यक्षम आणि शांत ड्रायव्हिंग अनुभव मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Picture Credit:Rangerover
ADAS, 360° कॅमेरा, अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन असिस्ट आणि OTA सॉफ्टवेअर अपडेट्ससारखी आधुनिक फीचर्स दिली जाण्याची अपेक्षा आहे.
Picture Credit:Rangerover
Range Rover GT Electric सध्या विकासाच्या टप्प्यात आहे. लॉन्चची तारीख, रेंज, बॅटरी क्षमता आणि किंमत कंपनीकडून पुढील काळात जाहीर केली जाईल.
Picture Credit:Rangerover
लक्झरी, अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञान आणि प्रीमियम अनुभव यांचा संगम असलेली Range Rover GT Electric आगामी काळात लक्झरी EV सेगमेंटमधील महत्त्वाची SUV ठरू शकते.
Picture Credit:Rangerover