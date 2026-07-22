Range Rover GT आली! लक्झरी आणि परफॉर्मन्सचा भन्नाट संगम

Automobile

22 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Range Rover ने आपल्या आगामी पूर्णपणे इलेक्ट्रिक GT ची झलक दाखवली आहे. लक्झरी, परफॉर्मन्स आणि अत्याधुनिक EV तंत्रज्ञानाचा हा नवा मिलाफ आहे.

Range Rover GT Electric

Picture Credit:Rangerover

Range Rover GT ही ब्रँडच्या पुढील पिढीतील इलेक्ट्रिक वाहनांपैकी एक आहे. पेट्रोल किंवा डिझेलऐवजी ती पूर्णपणे बॅटरीवर चालणारी SUV असेल.

पूर्णपणे इलेक्ट्रिक SUV

Picture Credit:Rangerover

या मॉडेलमध्ये लांब पल्ल्याचा आरामदायी प्रवास, दमदार परफॉर्मन्स आणि प्रीमियम ड्रायव्हिंग अनुभव यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

GT म्हणजे काय?

Picture Credit:Rangerover

स्लिम LED लाईट्स, एअरोडायनॅमिक बॉडी, फ्लश डोअर हँडल्स आणि आकर्षक अलॉय व्हील्समुळे Range Rover GT ला भविष्यकालीन लूक मिळतो.

आधुनिक डिझाइन

Picture Credit:Rangerover

मोठा डिजिटल डिस्प्ले, प्रीमियम मटेरियल, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी आणि आरामदायी सीट्समुळे प्रवास अधिक आलिशान होतो.

प्रीमियम केबिन

Picture Credit:Rangerover

जलद चार्जिंग सपोर्ट, स्मार्ट बॅटरी मॅनेजमेंट आणि प्रगत इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह सिस्टीममुळे कार्यक्षम आणि शांत ड्रायव्हिंग अनुभव मिळण्याची अपेक्षा आहे.

EV टेक्नॉलॉजी

Picture Credit:Rangerover

ADAS, 360° कॅमेरा, अ‍ॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन असिस्ट आणि OTA सॉफ्टवेअर अपडेट्ससारखी आधुनिक फीचर्स दिली जाण्याची अपेक्षा आहे.

सुरक्षा आणि स्मार्ट फीचर्स

Picture Credit:Rangerover

Range Rover GT Electric सध्या विकासाच्या टप्प्यात आहे. लॉन्चची तारीख, रेंज, बॅटरी क्षमता आणि किंमत कंपनीकडून पुढील काळात जाहीर केली जाईल.

लॉन्च आणि उपलब्धता

Picture Credit:Rangerover

लक्झरी, अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञान आणि प्रीमियम अनुभव यांचा संगम असलेली Range Rover GT Electric आगामी काळात लक्झरी EV सेगमेंटमधील महत्त्वाची SUV ठरू शकते.

Range Rover च्या EV युगाची नवी सुरुवात

Picture Credit:Rangerover

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