Samsung चे AI Smart Glasses! Gentle Monster आणि Warby Parker मध्ये काय आहे खास?

Science Technology

22 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Samsung ने फॅशन आणि तंत्रज्ञानाचा संगम साधत AI-आधारित स्मार्ट ग्लासेसची नवी संकल्पना सादर केली आहे.

Samsung Intelligent Eyewear

Picture Credit: warbyparker

या प्रोजेक्टसाठी Samsung ने Gentle Monster आणि Warby Parker या प्रसिद्ध आयवेअर ब्रँड्ससोबत सहकार्य केले आहे. उद्देश म्हणजे स्टायलिश आणि दैनंदिन वापरासाठी योग्य स्मार्ट ग्लासेस तयार करणे.

दोन मोठ्या ब्रँड्सची साथ

Picture Credit: gentlemonster

हे स्मार्ट ग्लासेस Galaxy स्मार्टफोन, Galaxy Watch आणि Galaxy Buds सोबत सहज कनेक्ट होऊन एकसंध स्मार्ट अनुभव देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहेत.

Galaxy Ecosystem चा विस्तार

Picture Credit: gentlemonster

AI असिस्टंटच्या मदतीने प्रश्न विचारणे, माहिती शोधणे, नेव्हिगेशन आणि दैनंदिन कामांसाठी व्हॉईस कमांडचा वापर करता येणार आहे.

AI तुमच्या सोबत

Picture Credit: gentlemonster

नोटिफिकेशन्स पाहणे, कॉल्सची माहिती मिळवणे, मार्गदर्शन घेणे आणि महत्त्वाची माहिती थेट चष्म्यातून मिळू शकते.

फोन न काढताही काम

Picture Credit: warbyparker

स्मार्ट ग्लासेस दिसायला सामान्य चष्म्यासारखेच असून, हलके आणि दिवसभर वापरण्यास सोयीचे असतील यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

स्टाइल आणि आराम

Picture Credit: gentlemonster

ऑफिस, प्रवास, मीटिंग किंवा दैनंदिन वापरात हात मोकळे ठेवून डिजिटल सुविधा वापरण्याचा अनुभव हे या स्मार्ट ग्लासेसचे मोठे वैशिष्ट्य आहे.

रोजच्या वापरासाठी

Picture Credit: gentlemonster

Samsung ने या AI Smart Glasses ची घोषणा केली असली, तरी किंमत, लॉन्च डेट आणि बाजारातील उपलब्धतेची माहिती नंतर जाहीर केली जाणार आहे.

उपलब्धता

Picture Credit: warbyparker

AI, Galaxy Ecosystem आणि प्रीमियम डिझाइन यांचा मिलाफ असलेले Samsung चे Intelligent Eyewear भविष्यातील स्मार्ट वेअरेबल्समध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

वेअरेबल टेक्नॉलॉजीचा नवा टप्पा

Picture Credit: warbyparker

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