Samsung ने फॅशन आणि तंत्रज्ञानाचा संगम साधत AI-आधारित स्मार्ट ग्लासेसची नवी संकल्पना सादर केली आहे.
Picture Credit: warbyparker
या प्रोजेक्टसाठी Samsung ने Gentle Monster आणि Warby Parker या प्रसिद्ध आयवेअर ब्रँड्ससोबत सहकार्य केले आहे. उद्देश म्हणजे स्टायलिश आणि दैनंदिन वापरासाठी योग्य स्मार्ट ग्लासेस तयार करणे.
Picture Credit: gentlemonster
हे स्मार्ट ग्लासेस Galaxy स्मार्टफोन, Galaxy Watch आणि Galaxy Buds सोबत सहज कनेक्ट होऊन एकसंध स्मार्ट अनुभव देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहेत.
Picture Credit: gentlemonster
AI असिस्टंटच्या मदतीने प्रश्न विचारणे, माहिती शोधणे, नेव्हिगेशन आणि दैनंदिन कामांसाठी व्हॉईस कमांडचा वापर करता येणार आहे.
Picture Credit: gentlemonster
नोटिफिकेशन्स पाहणे, कॉल्सची माहिती मिळवणे, मार्गदर्शन घेणे आणि महत्त्वाची माहिती थेट चष्म्यातून मिळू शकते.
Picture Credit: warbyparker
स्मार्ट ग्लासेस दिसायला सामान्य चष्म्यासारखेच असून, हलके आणि दिवसभर वापरण्यास सोयीचे असतील यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
Picture Credit: gentlemonster
ऑफिस, प्रवास, मीटिंग किंवा दैनंदिन वापरात हात मोकळे ठेवून डिजिटल सुविधा वापरण्याचा अनुभव हे या स्मार्ट ग्लासेसचे मोठे वैशिष्ट्य आहे.
Picture Credit: gentlemonster
Samsung ने या AI Smart Glasses ची घोषणा केली असली, तरी किंमत, लॉन्च डेट आणि बाजारातील उपलब्धतेची माहिती नंतर जाहीर केली जाणार आहे.
Picture Credit: warbyparker
AI, Galaxy Ecosystem आणि प्रीमियम डिझाइन यांचा मिलाफ असलेले Samsung चे Intelligent Eyewear भविष्यातील स्मार्ट वेअरेबल्समध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
Picture Credit: warbyparker