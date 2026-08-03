ऑगस्ट 2026 मध्ये Tata Motors ने आपल्या लोकप्रिय कार्सवर आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रॅपेज बोनस आणि लॉयल्टी बेनिफिट्समुळे ग्राहकांची मोठी बचत होऊ शकते.
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बेनिफिट्स – एकूण फायदा: ₹1.25 लाखांपर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस – स्क्रॅपेज बोनस – लॉयल्टी बोनस (निवडक ग्राहकांसाठी) माहिती: Coupe SUV, ADAS आणि 5-स्टार सेफ्टी.
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बेनिफिट्स: – ₹60,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस – स्क्रॅपेज बोनस माहिती: पेट्रोल, डिझेल आणि CNG पर्याय.
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बेनिफिट्स: – ₹45,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस – स्क्रॅपेज बेनिफिट माहिती: प्रीमियम 5-सीटर SUV, ADAS फीचर्स.
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बेनिफिट्स: – ₹45,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस – स्क्रॅपेज बेनिफिट माहिती: 6/7-सीटर फॅमिली SUV.
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बेनिफिट्स: ₹55,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस – स्क्रॅपेज बोनस माहिती: 5-स्टार सेफ्टीसह प्रीमियम हॅचबॅक.
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बेनिफिट्स: ₹35,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस माहिती: बजेट हॅचबॅक, पेट्रोल आणि CNG पर्याय.
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बेनिफिट्स: ₹30,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस माहिती: प्रशस्त बूट स्पेससह कॉम्पॅक्ट सेडान.
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ऑगस्ट 2026 मध्ये Tata च्या विविध मॉडेल्सवर मिळणाऱ्या ऑफर्समुळे ₹1.25 लाखांपर्यंतची बचत करण्याची संधी आहे. मात्र, ऑफर्स व्हेरिएंट, मॉडेल इयर, शहर आणि डीलरशिपनुसार बदलू शकतात, त्यामुळे बुकिंगपूर्वी अधिकृत Tata डीलरकडून ऑफरची खात्री करून घ्या.
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