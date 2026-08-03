1. ₹1.25 लाखांपर्यंतची बचत! Tata च्या या कार्सवर मिळत आहेत बंपर ऑफर्स

Automobile

03 August 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

ऑगस्ट ऑफर्सची सुरुवात

ऑगस्ट 2026 मध्ये Tata Motors ने आपल्या लोकप्रिय कार्सवर आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रॅपेज बोनस आणि लॉयल्टी बेनिफिट्समुळे ग्राहकांची मोठी बचत होऊ शकते.

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Tata Curvv

बेनिफिट्स – एकूण फायदा: ₹1.25 लाखांपर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस – स्क्रॅपेज बोनस – लॉयल्टी बोनस (निवडक ग्राहकांसाठी) माहिती: Coupe SUV, ADAS आणि 5-स्टार सेफ्टी.

Picture Credit: Pinterest

Tata Nexon

बेनिफिट्स: ₹60,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस – स्क्रॅपेज बोनस माहिती: पेट्रोल, डिझेल आणि CNG पर्याय.

Picture Credit: Pinterest

Tata Harrier

बेनिफिट्स: ₹45,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस – स्क्रॅपेज बेनिफिट माहिती: प्रीमियम 5-सीटर SUV, ADAS फीचर्स.

Picture Credit: Pinterest

Tata Safari

बेनिफिट्स: ₹45,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस – स्क्रॅपेज बेनिफिट माहिती: 6/7-सीटर फॅमिली SUV.

Picture Credit: Pinterest

Tata Altroz

बेनिफिट्स: ₹55,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस – स्क्रॅपेज बोनस माहिती: 5-स्टार सेफ्टीसह प्रीमियम हॅचबॅक.

Picture Credit: Pinterest

Tata Tiago

बेनिफिट्स: ₹35,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस माहिती: बजेट हॅचबॅक, पेट्रोल आणि CNG पर्याय.

Picture Credit: Pinterest

Tata Tigor

बेनिफिट्स: ₹30,000 पर्यंत – कॅश डिस्काउंट – एक्सचेंज बोनस माहिती: प्रशस्त बूट स्पेससह कॉम्पॅक्ट सेडान.

Picture Credit: Pinterest

खरेदीची योग्य वेळ?

ऑगस्ट 2026 मध्ये Tata च्या विविध मॉडेल्सवर मिळणाऱ्या ऑफर्समुळे ₹1.25 लाखांपर्यंतची बचत करण्याची संधी आहे. मात्र, ऑफर्स व्हेरिएंट, मॉडेल इयर, शहर आणि डीलरशिपनुसार बदलू शकतात, त्यामुळे बुकिंगपूर्वी अधिकृत Tata डीलरकडून ऑफरची खात्री करून घ्या.

Picture Credit: Pinterest

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