बजेटमध्ये दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर हवा आहे? या दोन लोकप्रिय मॉडेल्सची तुलना पाहा.
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Vida VX2 ला साधा, आधुनिक आणि फॅमिली-फ्रेंडली लूक मिळतो. Ola S1 X+ आकर्षक रंग, स्लीक बॉडी आणि युथफुल डिझाइनसह येतो.
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दोन्ही स्कूटर्स रोजच्या शहरातील प्रवासासाठी पुरेशी रेंज देतात. मात्र प्रत्यक्ष रेंज रायडिंग स्टाईल, ट्रॅफिक आणि हवामानावर अवलंबून बदलू शकते.
Picture Credit:vidaworld
Ola S1 X+ जलद अॅक्सिलरेशन आणि चांगल्या टॉप स्पीडसाठी ओळखला जातो. Vida VX2 स्मूथ पॉवर डिलिव्हरी आणि आरामदायी शहरातील वापरावर भर देतो.
Picture Credit:chetak
Vida VX2 मध्ये डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि आवश्यक स्मार्ट फीचर्स मिळतात. Ola S1 X+ मध्ये अनेक कनेक्टेड फीचर्स, राइड मोड्स आणि OTA अपडेट्सची सुविधा उपलब्ध आहे.
Picture Credit:vidaworld
दोन्ही स्कूटर्स घरच्या चार्जिंगसाठी सोयीचे आहेत. चार्जिंगचा कालावधी निवडलेल्या व्हेरिएंट आणि चार्जरनुसार बदलू शकतो.
Picture Credit:chetak
Vida VX2 आणि Ola S1 X+ दोन्ही किफायतशीर इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंटमध्ये येतात. ऑन-रोड किंमत शहर, व्हेरिएंट आणि ऑफर्सनुसार बदलते.
Picture Credit:vidaworld
विश्वासार्ह ब्रँड, आरामदायी रायडिंग आणि फॅमिली वापराला प्राधान्य असेल तर Vida VX2 योग्य पर्याय ठरू शकतो. जास्त फीचर्स, दमदार परफॉर्मन्स आणि टेक-फोकस्ड अनुभव हवा असेल तर Ola S1 X+ निवडू शकता.
Picture Credit:chetak
Vida VX2 – आरामदायी राइड, संतुलित परफॉर्मन्स आणि दैनंदिन वापरासाठी योग्य. Ola S1 X+ – अधिक स्मार्ट फीचर्स, जलद अॅक्सिलरेशन आणि आधुनिक EV अनुभव. तुमच्या बजेट, रेंजची गरज आणि फीचर्सच्या पसंतीनुसार योग्य इलेक्ट्रिक स्कूटर निवडा.
Picture Credit:vidaworld