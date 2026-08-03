किंमत, रेंज, फीचर्स; कोणती EV स्कूटर घ्यावी?

Automobile

03 August 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Vida VX2 vs Ola S1 X+

बजेटमध्ये दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर हवा आहे? या दोन लोकप्रिय मॉडेल्सची तुलना पाहा.

Picture Credit: apriliaindia/chetak

डिझाइन आणि लूक

Vida VX2 ला साधा, आधुनिक आणि फॅमिली-फ्रेंडली लूक मिळतो. Ola S1 X+ आकर्षक रंग, स्लीक बॉडी आणि युथफुल डिझाइनसह येतो.

Picture Credit:vidaworld

बॅटरी आणि रेंज

दोन्ही स्कूटर्स रोजच्या शहरातील प्रवासासाठी पुरेशी रेंज देतात. मात्र प्रत्यक्ष रेंज रायडिंग स्टाईल, ट्रॅफिक आणि हवामानावर अवलंबून बदलू शकते.

Picture Credit:vidaworld

परफॉर्मन्स

Ola S1 X+ जलद अॅक्सिलरेशन आणि चांगल्या टॉप स्पीडसाठी ओळखला जातो. Vida VX2 स्मूथ पॉवर डिलिव्हरी आणि आरामदायी शहरातील वापरावर भर देतो.

Picture Credit:chetak

स्मार्ट फीचर्स

Vida VX2 मध्ये डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि आवश्यक स्मार्ट फीचर्स मिळतात. Ola S1 X+ मध्ये अनेक कनेक्टेड फीचर्स, राइड मोड्स आणि OTA अपडेट्सची सुविधा उपलब्ध आहे.

Picture Credit:vidaworld

चार्जिंग आणि सोय

दोन्ही स्कूटर्स घरच्या चार्जिंगसाठी सोयीचे आहेत. चार्जिंगचा कालावधी निवडलेल्या व्हेरिएंट आणि चार्जरनुसार बदलू शकतो.

Picture Credit:chetak

किंमत

Vida VX2 आणि Ola S1 X+ दोन्ही किफायतशीर इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंटमध्ये येतात. ऑन-रोड किंमत शहर, व्हेरिएंट आणि ऑफर्सनुसार बदलते.

Picture Credit:vidaworld

कोणासाठी कोणती स्कूटर?

विश्वासार्ह ब्रँड, आरामदायी रायडिंग आणि फॅमिली वापराला प्राधान्य असेल तर Vida VX2 योग्य पर्याय ठरू शकतो. जास्त फीचर्स, दमदार परफॉर्मन्स आणि टेक-फोकस्ड अनुभव हवा असेल तर Ola S1 X+ निवडू शकता.

Picture Credit:chetak

अंतिम निर्णय

Vida VX2 – आरामदायी राइड, संतुलित परफॉर्मन्स आणि दैनंदिन वापरासाठी योग्य. Ola S1 X+ – अधिक स्मार्ट फीचर्स, जलद अॅक्सिलरेशन आणि आधुनिक EV अनुभव. तुमच्या बजेट, रेंजची गरज आणि फीचर्सच्या पसंतीनुसार योग्य इलेक्ट्रिक स्कूटर निवडा.

Picture Credit:vidaworld

Ola S1 Pro Gen 3 vs Ather 450X: कोणती इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे तुमच्यासाठी बेस्ट?

 पुढे वाचा