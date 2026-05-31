उन्हाळ्यात एसीचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो.
एसीच्या वापरासोबत अपघात आणि ब्लास्ट होण्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे.
एसीचा ब्लास्ट होण्याची कारण जाणून घेऊया.
नियमित एसीची सर्व्हिसिंग न केल्याने धूळ आणि घाण साचते, ज्यामुळे अपघात होण्याचा धोका असतो.
तासंतास एसीचा वापर केल्यास कॉम्प्रेसर गरम होतो आणि स्फोट होऊ शकतो.
जुन्या आणि खराब दर्जाच्या वायरिंगचा वापर केल्यास शॉर्ट सर्किट होऊ शकते.
एसीमध्ये लोकल किंवा खराब दर्जाचे भाग वापरल्यास AC ची सुरक्षितता धोक्यात येते.
एसीचा गॅस लीक झाल्यास आग लागणं किंवा स्फोट होण्याचा धोका वाढतो.
