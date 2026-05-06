फोल्डेबल फोन खरेदी करताना या गोष्टी तपासा

6 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

डिस्प्ले क्वालिटी

फोल्डेबल फोनची स्क्रीन मजबूत आहे आणि स्मूद परफॉर्मंस ऑफर करत असल्याची खात्री करा. 

हिंगची मजबुती

फोन योग्य पद्धतीने फोल्ड-ओपन होत आहे का, हे व्यवस्थित तपासा. 

फोनचा डिस्प्ले जितका मोठा, बॅटरी तितकी जास्त खर्च होणार.

बॅटरी लाईफ

फोल्डेबल फोनमधील बॅटरी पावरफुल असल्याची खात्री करा. 

पावरफुल बॅटरी 

फोनमध्ये मल्टीटास्किंगसाठी पावरफुल चिप आहे का, तपासा. 

पावरफुल प्रोसेसर 

फोल्डेबल फोनमधील कॅमेरा क्वालिटी तपासायला विसरू नका. 

कॅमेरा क्वालिटी

फोल्डेबल फोनची स्क्रीन आणि बॉडी किती मजबूत आहे, तपासून घ्या. 

स्क्रीन आणि बॉडी

फोनच्या किंमतीच्या हिशोबाने तगडे फीचर्स मिळत आहेत ना, हेदेखील तपासा. 

फोनची किंमत

