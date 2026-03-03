ऊन्हाळा सुरु होताच एसीची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
उन्हाळ्यात एसीचा वापर करण्यापूर्वी त्याची सर्विस करणं गरजेचं आहे.
सर्व्हिसिंग योग्यरित्या केली गेली नाही तर एसी वारंवार बिघडू शकते.
याच कारणामुळे एसी सर्विसिंग करताना महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा.
एसी फिल्टर स्वच्छ करण्याकडे विशेष लक्ष द्या.
सर्विसिंगदरम्यान फिल्टर पाण्याने पूर्णपणे धुवून स्वच्छ केला आहे की नाही याची खात्री करा.
एसीमधील गॅसची पातळी वेळोवेळी तपासणं अत्यंत गरजेचं आहे.
एसी कॉइल्सची खोल साफसफाई करणे देखील खूप महत्वाचे आहे.
