अधिक मास म्हणजे काय, जाणून घ्या 

18 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

पुरुषोत्तम मास

17 मेपासून अधिक मास ज्याला पुरुषोत्तम मास देखील म्हणतात. त्याची सुरुवात झाली आहे.  

पवित्र महिना 

हिंदू धर्मामध्ये अधिक मास खूप खास मानला जातो. तसेच पवित्र आणि पुण्यदायी देखील मानला जातो.

अधिक महिना 17 मेपासून सुरू होऊन 15 जूनपर्यंत असणार आहे. हा काळ भगवान विष्णू यांना समर्पित आहे.

कधी संपणार

अधिक महिन्यामध्ये पूजा पठण, जप तप, दान आणि धार्मिक विधी करण्याला महत्त्व आहे.

अधिक महिन्याचे महत्त्व

अधिक महिन्यात भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व आहे.

विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा

या महिन्यात ओम नमो भगवते वासुदेवायं नमः या मंत्रांचा जप करणे चांगले आणि फायदेशीर मानले जाते.

मंत्रांचा जप

या महिन्यात गरजूवंतांना अन्नदान करावे आणि दान करण्याचे विशेष महत्त्व आहे.

दान करण्याचे महत्त्व

