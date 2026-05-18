17 मेपासून अधिक मास ज्याला पुरुषोत्तम मास देखील म्हणतात. त्याची सुरुवात झाली आहे.
हिंदू धर्मामध्ये अधिक मास खूप खास मानला जातो. तसेच पवित्र आणि पुण्यदायी देखील मानला जातो.
अधिक महिना 17 मेपासून सुरू होऊन 15 जूनपर्यंत असणार आहे. हा काळ भगवान विष्णू यांना समर्पित आहे.
अधिक महिन्यामध्ये पूजा पठण, जप तप, दान आणि धार्मिक विधी करण्याला महत्त्व आहे.
अधिक महिन्यात भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व आहे.
या महिन्यात ओम नमो भगवते वासुदेवायं नमः या मंत्रांचा जप करणे चांगले आणि फायदेशीर मानले जाते.
या महिन्यात गरजूवंतांना अन्नदान करावे आणि दान करण्याचे विशेष महत्त्व आहे.
