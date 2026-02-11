तुम्ही कार घ्यायच्या विचारात असाल, तर हे पर्याय जरूर पाहा
या काही स्वत आणि मस्त कार तुमच्या बजेटमध्ये येऊ शकतात
1.0 लीटर पेट्रोल इंजिन किंमत: 4.70 लाख पेट्रोल: 25km/Ltr माइलेज CNG: 34km/Kg माइलेज
1.2 लीटर पेट्रोल इंजिन किंमत: 4.57 लाख पेट्रोल: 19 kmpl माइलेज CNG: 28-29 km/kg माइलेज
1.0 लीटर पेट्रोल इंजिन किंमत: 4.30 लाख 21/22 km माइलेज
1.0 लीटर पेट्रोल इंजिन किंमत: 3.70 लाख पेट्रोल: 24/25 kmpl माइलेज CNG: 33-34 km/kg माइलेज
1.0 लीटर पेट्रोल इंजिन किंमत: 3.50 लाख पेट्रोल: 24 kmpl माइलेज CNG: 32 km/kg माइलेज