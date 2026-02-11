4 ते 5 लोकांच्या छोट्या  फॅमिलीसाठी कारचे काही  'बेस्ट' ऑप्शन

11 February 2026

Author: वेद बर्वे

तुम्ही कार घ्यायच्या विचारात असाल, तर हे पर्याय जरूर पाहा

 फॅमिली कार

या काही स्वत आणि मस्त कार तुमच्या बजेटमध्ये येऊ शकतात

बजेट कार

1.0 लीटर पेट्रोल इंजिन किंमत: 4.70 लाख पेट्रोल: 25km/Ltr माइलेज CNG: 34km/Kg माइलेज

Maruti Celerio

1.2 लीटर पेट्रोल इंजिन किंमत: 4.57 लाख पेट्रोल: 19 kmpl माइलेज CNG: 28-29 km/kg माइलेज

Tata Tiago

1.0 लीटर पेट्रोल इंजिन किंमत: 4.30 लाख 21/22 km माइलेज

Renault Kwid

Maruti Alto k10

1.0 लीटर पेट्रोल इंजिन किंमत: 3.70 लाख पेट्रोल: 24/25 kmpl माइलेज CNG: 33-34 km/kg माइलेज

Maruti S-Presso

1.0 लीटर पेट्रोल इंजिन किंमत: 3.50 लाख पेट्रोल: 24 kmpl माइलेज CNG: 32 km/kg माइलेज

