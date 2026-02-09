तुम्ही नवीन कार घेणार असाल, तर यावर एक नजर टाका
हॅचबॅक, इलेक्ट्रिक पासून SUV पर्यंत सर्व सेगमेंटच्या कार
12 फेब्रुवारी: फुल साईज SUV एमजी मॅजेस्टर
20 फेब्रुवारी: अद्ययावत टाटा पंच ईव्ही (इलेक्ट्रिक व्हेइकल)
फॉक्सवॅगनचे 7 सीटर फ्लॅगशीप मॉडेल दमदार फिचर्ससह
17 फेब्रुवारी: 7 सीटर एमपीवी ग्रेवाईट
मारुतीची पहिली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा
सर्व कारचे फिचर्स व किंमत जाणून घेण्यासाठी कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या