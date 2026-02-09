फेब्रुवारीत लाँच होत आहेत काही भन्नाट कार

09 February 2026

Author: वेद बर्वे

तुम्ही नवीन कार घेणार असाल, तर  यावर एक नजर टाका

नवीन कार

हॅचबॅक, इलेक्ट्रिक पासून SUV पर्यंत सर्व सेगमेंटच्या कार

सेगमेंट

12 फेब्रुवारी: फुल साईज SUV  एमजी मॅजेस्टर

MG Majestor

20 फेब्रुवारी: अद्ययावत टाटा पंच ईव्ही (इलेक्ट्रिक व्हेइकल)

TATA Punch EV

Volkswagen Tayron R-Line

फॉक्सवॅगनचे 7 सीटर फ्लॅगशीप मॉडेल दमदार फिचर्ससह

17 फेब्रुवारी: 7 सीटर एमपीवी ग्रेवाईट

Nissan Gravite

मारुतीची पहिली इलेक्ट्रिक कार  ई-विटारा

Maruti e Vitara

फिचर्स आणि किंमत

सर्व कारचे फिचर्स व किंमत  जाणून घेण्यासाठी कंपनीच्या  अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या

