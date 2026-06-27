गाडी घेत असाल तर या आहेत दमदार मायलेज देणाऱ्या गाड्या

Automobile

27 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

मायलेज

आजकाल नवीन गाडी विकत घेण्यापूर्वी ती गाडी किती मायलेज देते याचा विचार केला जातो.

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जबरदस्त ऑप्शन्स

तुम्ही देखील गाडी घेण्याचा विचार करत असाल तर आज आम्ही तुमच्यासाठी जबरदस्त ऑप्शन्स घेऊन आलो आहोत.

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स्वस्तात मस्त गाड्या

पेट्रोल खर्च कमी असणाऱ्या आणि दमदार मायलेज देणाऱ्या स्वस्तात मस्त गाड्या.

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मारुती सेलेरिओमध्ये १ लिटर पेट्रोल इंजिन आहे. पेट्रोल व्हेरियंट २५ किमी प्रति लिटर मायलेज देते आणि CNG व्हेरियंट ३४ किमी पर्यंत मायलेज. किंमत  ४.७० लाख.

मारुती सेलेरिओ

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टियागोमध्ये १.२ लिटरचे पेट्रोल इंजिन आहे. पेट्रोल मॉडेल १९ किमी प्रति लिटर मायलेज देते, तर CNG सुमारे २८ किमी मायलेज देते. किंमत ४.६० लाख.

टाटा टियागो

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SUV सारखी दिसणारी क्विड १ लिटर पेट्रोल इंजिनवर चालते आणि २१-२२ किमी मायलेज देते. किंमत ४.३० लाख.

रेनो क्विड

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मारुती अल्टोमध्ये १ लिटर पेट्रोल इंजिन आहे. पेट्रोल मॉडेल २४-२५ किमी प्रति लिटर मायलेज देते आणि CNG मॉडेल ३३-३४ किमी मायलेज देते. किंमत ३.७० लाख.

मारुती अल्टो के १०

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मारुती एस-प्रेसोमध्ये १ लिटर पेट्रोल इंजिन आहे. पेट्रोल व्हेरियंट २४ किमी प्रति लिटर मायलेज देते. CNG व्हेरियंट ३२ किमी पर्यंत मायलेज देते. किंमत ३.५० लाख.

मारुती एस प्रेसो

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