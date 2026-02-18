गावाकडे रफ अँड टफ युजसाठी 'या' TVS बाईक्स आहेत बेस्ट
चांगला परफॉरमन्स आणि किंमतही खिशाला परवडणारी
Picture Credit: Pinterest
एक्स-शोरूम किंमत 44,550 पासून सुरु, 60-70 kmpl पर्यंत अंदाजे मायलेज, 4.3 bhp पॉवर, 99.7cc सिंगल-सिलेंडर
Picture Credit: Pinterest
एक्स-शोरूम किंमत 55,100 रुपयांपासून सुरु, 109.7cc इंजिन 8.19 PS पॉवर, अंदाजे 73-75 kmpl मायलेज
एक्स-शोरुम किंमत 55,500 रुपयांपासून सुरु, 109.7cc इंजिन 8 bhp पॉवर, अंदाजे 80 kmpl मायलेज
एक्स-शोरुम किंमत 72,500 रुपयांपासून सुरु, 109.7cc इंजिन 80-85 kmpl अंदाजे मायलेज
एक्स-शोरुम किंमत 82,000 रुपयांपासून सुरु, 124.8cc इंजिन 11.2 bhp पॉवर, 55-60 kmpl अंदाजे मायलेज
ग्रामीण भागात किंवा छोट्या शहरात डेली युजसाठी या बाईक्स परफेक्ट आहेत