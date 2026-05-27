6G हे पुढच्या पिढीचं मोबाईल नेटवर्क असेल. हे 5G पेक्षा अधिक वेगवान आणि स्मार्ट मानलं जात आहे.
6G मध्ये डेटा स्पीड 5G पेक्षा अनेक पटीने जास्त असू शकतो. मोठे चित्रपट काही सेकंदात डाउनलोड होतील.
भविष्यात साध्या व्हिडिओ कॉलऐवजी 3D Hologram Calls अनुभवायला मिळू शकतात.
6G मुळे इंटरनेट प्रतिसाद वेळ खूप कमी होईल. यामुळे Self-Driving Cars अधिक सुरक्षित बनू शकतात.
Artificial Intelligence आणि 6G एकत्र आल्यावर स्मार्ट डिव्हाइस आणखी वेगाने काम करतील.
Traffic Signals, CCTV, Smart Homes आणि IoT Devices एकाच वेळी अधिक चांगल्या पद्धतीने कनेक्ट होतील.
दुर्गम भागातही High-Speed Internet पोहोचवण्यासाठी 6G महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
China, United States, South Korea आणि India यांसारखे देश 6G वर वेगाने काम करत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते 2030 च्या आसपास 6G सेवा सुरू होऊ शकते. भविष्यात इंटरनेटचा अनुभव पूर्णपणे बदलू शकतो!
