आपला टूथब्रश किती दिवसांना बदलला पाहिजे?
दररोज दात घासणं जितकं आवश्यक आहे, तितकंच गरजेचं आहे ब्रश नियमीत बदलणं
Picture Credit: Pinterest
बराच काळ जुनाच ब्रश वापरत राहिल्यास दात, हिरड्या, जीभ यांना इजा होऊ शकते
तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार, टूथब्रश साधारण 3-4 महिन्यांनी नियमीत बदलणे गरजेचे आहे
खराब ब्रश सतत वापरल्यास सर्दी, खोकला, ताप किंवा घशाचे त्रास उद्भवू शकतात
ब्रशचे केस वेडेवाकडे झाले असतील तर ते बदलून घ्या
दात हे शरीरातील अत्यंत महत्वाचा घटक आहेत, त्यांची निगा राखली गेली पाहिजे
दातांच्या आरोग्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या