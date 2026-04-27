टायर बदलायची योग्य वेळ कोणती?

Automobile

27 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

गाडीची सुरक्षा

गाडीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि चांगल्या कामगिरीसाठी वेळेवर टायर बदलणे आवश्यक आहे. 

अपघातांचा धोका 

अनेक लोक टायर बदलण्याकडे दुर्लक्ष करतात. ज्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो.

टायर बदला

टायरवरील DOT नंतरचे शेवटचे चार अंक सर्वात महत्त्वाचे आहेत.

मात्र, हे अंतर वाहन चालवण्याच्या पद्धतीवर आणि रस्त्याच्या स्थितीवर अवलंबून असते. 

रस्त्याची स्थिती

तुम्ही खराब रस्त्यांवर जास्त गाडी चालवत असाल तर तुमचे टायर लवकर खराब होऊ शकतात. 

यामुळे होईल खराब

टायर झिजल्याचे सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे ट्रेडची पकड कमी होणे.

ट्रेडची पकड

टायरला तडे किंवा भेगा पडल्यास तो ताबडतोब बदलला पाहिजे.

टायरला तडे 

टायरची झीज पाहूनही बरीच माहिती मिळू शकते.

टायर चेक करा

