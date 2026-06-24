आजही Nokia चे नाव घेतले की लोकांना त्या मोबाईलची आठवण येते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
Nokia चे फोन म्हणजे विश्वास. आजही लोकांना नोकियाचे फोन आवडतात.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
पूर्वी नोकियाचे मोबाईल फोन खूप लोकप्रिय होते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
तुम्ही सुद्धा तुमच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी नोकिया कंपनीचा मोबाईल फोन वापरला असेल.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
पण, तुम्हाला माहिती आहे का? नोकियाचे नाव हे नदी आणि शहराच्या नावावरुन ठेवण्यात आले आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
नोकिया शहर आणि जवळच्या नोकियानविर्ता नदीच्या नावावरुन ठेवण्यात आले.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
ही कंपनी १८६५ मध्ये फ्रेडरिक इडेस्टॅम यांनी सुरु केली.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
नोकिया मूळत: एक कागद कंपनी होती. पण, नंतर ती मोबाईल कंपनी बनली.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
शास्त्रज्ञ, व्यवसाय प्रमुख यांनीही ही कंपनी उभारण्यात योगदान दिले आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आज ही कंपनी केवळ एक मोबाईल फोन कंपनी नाही.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
ही कंपनी आता नेटवर्क्स आणि 5G तंत्रज्ञान देखील बनवते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)