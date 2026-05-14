तुमच्या नकळत AI बदलतंय तुमचं जीवन

14 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

AI आता फक्त ChatGPT नाही… 2026 मध्ये ते तुमचं दैनंदिन जीवन शांतपणे बदलत आहे!

Smart Assistants झाले अजून Smart

फोनमधले AI Assistant आता तुमची schedule manage करतात. reminders देतात आणि messages ही draft करतात.

Shopping आता Personalized

AI तुमच्या आवडीनुसार products suggest करतं आणि price compare करून best deal दाखवतं.

Smartwatch तुमचं health monitor करतं, तर AI symptoms analyze करून early warning देऊ शकतं.

Healthcare मध्ये AI

Emails, presentations, coding आणि reports—AI मुळे कामं आता काही मिनिटांत पूर्ण होतात.

Office Work Fast

Students साठी AI personal teacher सारखं काम करतं—doubt solving आणि customized learning.

शिक्षणामध्ये AI

Lights, AC, security camera—सगळं AI automate करतंय.

स्मार्ट होम, स्मार्ट लाईफ 

AI Glasses आणि apps आता instant language translation देत आहेत.

Real-time Translation

Fake content, privacy issues आणि job changes—AI सोबत काही challenges ही वाढत आहेत.

पण Risk

