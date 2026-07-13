Air Fryer vs Oven: तुमच्या किचनसाठी कोणता पर्याय ठरेल बेस्ट?

Science Technology

13 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

Air Fryer आणि Oven दोन्ही बेकिंग, रोस्टिंग आणि गरम करण्यासाठी वापरले जातात. मात्र, त्यांची कार्यपद्धती आणि उपयोग वेगळा असतो.

दोन्हीमध्ये फरक काय?

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गरम हवा वेगाने फिरवून अन्न शिजवतो. त्यामुळे कमी तेलात कुरकुरीत पदार्थ तयार होतात.

Air Fryer कसा काम करतो?

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केक, पिझ्झा, ब्रेड, कुकीज आणि मोठ्या प्रमाणात अन्न शिजवण्यासाठी Oven अधिक उपयुक्त ठरतो.

Oven कशासाठी योग्य?

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Air Fryer पटकन गरम होतो आणि कमी वेळात पदार्थ तयार करतो. Oven ला प्री-हीट होण्यासाठी जास्त वेळ लागू शकतो.

वेळ कोण वाचवतो?

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लहान प्रमाणात स्वयंपाकासाठी Air Fryer साधारणपणे कमी वीज वापरतो, तर मोठ्या क्षमतेचा Oven तुलनेने अधिक वीज वापरू शकतो.

वीज कोण कमी वापरतो?

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1–3 सदस्यांच्या कुटुंबासाठी Air Fryer उपयुक्त ठरू शकतो. मोठ्या कुटुंबासाठी Oven अधिक सोयीस्कर असतो.

कोणासाठी कोणता पर्याय?

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Air Fryer: फ्रेंच फ्राईज, कटलेट, नगेट्स, टिक्की, भाज्या. Oven: केक, ब्रेड, पिझ्झा, कुकीज आणि मोठे रोस्ट.

कोणत्या पदार्थांसाठी काय बेस्ट?

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झटपट आणि कमी तेलात स्वयंपाक हवा असेल तर Air Fryer चांगला पर्याय ठरू शकतो. बेकिंग किंवा मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाकासाठी Oven अधिक उपयुक्त ठरतो. तुमच्या गरजा आणि वापरानुसार योग्य पर्याय निवडा.

अंतिम निर्णय

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