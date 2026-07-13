Air Fryer आणि Oven दोन्ही बेकिंग, रोस्टिंग आणि गरम करण्यासाठी वापरले जातात. मात्र, त्यांची कार्यपद्धती आणि उपयोग वेगळा असतो.
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गरम हवा वेगाने फिरवून अन्न शिजवतो. त्यामुळे कमी तेलात कुरकुरीत पदार्थ तयार होतात.
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केक, पिझ्झा, ब्रेड, कुकीज आणि मोठ्या प्रमाणात अन्न शिजवण्यासाठी Oven अधिक उपयुक्त ठरतो.
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Air Fryer पटकन गरम होतो आणि कमी वेळात पदार्थ तयार करतो. Oven ला प्री-हीट होण्यासाठी जास्त वेळ लागू शकतो.
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लहान प्रमाणात स्वयंपाकासाठी Air Fryer साधारणपणे कमी वीज वापरतो, तर मोठ्या क्षमतेचा Oven तुलनेने अधिक वीज वापरू शकतो.
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1–3 सदस्यांच्या कुटुंबासाठी Air Fryer उपयुक्त ठरू शकतो. मोठ्या कुटुंबासाठी Oven अधिक सोयीस्कर असतो.
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Air Fryer: फ्रेंच फ्राईज, कटलेट, नगेट्स, टिक्की, भाज्या. Oven: केक, ब्रेड, पिझ्झा, कुकीज आणि मोठे रोस्ट.
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झटपट आणि कमी तेलात स्वयंपाक हवा असेल तर Air Fryer चांगला पर्याय ठरू शकतो. बेकिंग किंवा मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाकासाठी Oven अधिक उपयुक्त ठरतो. तुमच्या गरजा आणि वापरानुसार योग्य पर्याय निवडा.
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