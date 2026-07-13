Bajaj च्या बाईक्स महागल्या!  या बाईकवर दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम

Automobile

13 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

बजाज ऑटोने आपल्या अनेक मोटरसायकलच्या किंमतीत वाढ केली आहे.

Bajaj च्या बाईक्स महागल्या

Picture Credit : pinterest

महाराष्ट्रात नवे दर लागू झाले असून लवकरच इतर राज्यांमध्येही हे नवे दर लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील भाव वाढले

Picture Credit : pinterest

दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम Freedom 125 वर झाला असून सर्वाधिक वाढ या मॉडेलवर झाली.

सर्वाधिक परिणाम

Picture Credit : pinterest

Pulsar, Platina, CT, Avenger आणि इतर लोकप्रिय मॉडेल्सच्या किमतीतही वाढ करण्यात आली आहे.

या मॉडेल्सच्या किंमती वाढल्या

Picture Credit : pinterest

काही मॉडेल्समध्ये किंमत वाढ काहीशे रुपयांपासून ते जवळपास ५,९०० पर्यंत झाली आहे.

कितीने दरवाढ

Picture Credit : pinterest

१६ जुलैनंतर इतर राज्यांमध्येही नव्या किंमती लागू होण्याची शक्यता आहे.

नव्या किंमती

Picture Credit : pinterest

तुम्ही Bajaj ची नवीन बाईक घेण्याचा विचार करत असाल, तर डीलरकडून अद्ययावत एक्स शोरुम किंमत नक्की तपासा.

किंमत नक्की तपासा

Picture Credit : pinterest

दरवाढीनंतरही Pulsar, Platina, Freedom आणि Avenger या बाइक्सची मागणी कायम राहण्याची शक्यता.

मागणी कायम

Picture Credit : pinterest

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