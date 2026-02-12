कुठल्या कंपनीचा 1.5GB डेली डेटा प्लॅन सर्वात फायदेशीर?
Picture Credit: Samsung
जिओचा 799 रुपयांचा प्लॅन 84 डेज वॅलिडिटी, 1.5GB डेली डेटा, 100 SMS दररोज, अनलिमिटेड वॉईस कॉलिंग
Picture Credit: Pinterest
FUP (फेअर यूसेज पॉलिसी) संपल्यावर डेटा 64 Kbps पर्यंत घटतो, यात 5G बेनिफिट मिळत नाही
Picture Credit: Pinterest
एअरटेलचा 799 रुपयांचा प्लॅन 84 डेज वॅलिडिटी, 1.5GB डेली डेटा, 100 SMS दररोज, अनलिमिटेड वॉईस कॉलिंग
Picture Credit: Pinterest
व्हीआयचा 859 रुपयांचा प्लॅन 84 डेज वॅलिडिटी, 1.5GB डेली डेटा, 100 SMS दररोज, अनलिमिटेड वॉईस कॉलिंग
Picture Credit: Pinterest
Vi च्या या प्लॅनमध्ये युजर्सना बिंज ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोलओवर, डेटा डिलाइट यांसारखे एक्स्ट्रा फायदे मिळतात
Picture Credit: Pinterest
प्रत्येक प्लॅनचे वेगवेगळे फायदे: एअरटेलकडे एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम त्याच किमतीत Vi कडे एक्स्ट्रा डेटा जिओ कवरेजमध्ये सर्वोत्तम व स्वस्त पण ऐड-ऑन फायदे जास्त नाहीत
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
त्यामुळे तुम्हाला नक्की ज्या सुविधा हव्या आहेत, त्यानुसार योग्य प्लॅन निवडा