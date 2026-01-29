Airtel ची ही सर्व्हिस वर्षभर फ्री मिळणार

29 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

एअरटेल ग्राहकांना काही ठराविक सर्व्हिस फ्री देणार आहे

Airtel 

एअरटेलने Adobe Express Premium चे फ्री सबस्क्रिप्शन दिले आहे

सबस्क्रीप्शन

याआधीही कंपनीने ग्राहकांना अशा प्रकारची सुविधा पुरवली आहे

प्लान

या प्लानची किंमत 4000 रुपये असून हा प्लान Activate करू शकता

किंमत

ही सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी Airtel Thanks App इंस्टॉल करावे

App

त्याशिवाय Claim Ott वरसुद्धा ही ऑफर तुम्हाला मिळू शकते

ऑफर

