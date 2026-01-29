एअरटेल ग्राहकांना काही ठराविक सर्व्हिस फ्री देणार आहे
Picture Credit: Pinterest
एअरटेलने Adobe Express Premium चे फ्री सबस्क्रिप्शन दिले आहे
Picture Credit: Pinterest
याआधीही कंपनीने ग्राहकांना अशा प्रकारची सुविधा पुरवली आहे
Picture Credit: Pinterest
या प्लानची किंमत 4000 रुपये असून हा प्लान Activate करू शकता
Picture Credit: Pinterest
ही सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी Airtel Thanks App इंस्टॉल करावे
Picture Credit: Pinterest
त्याशिवाय Claim Ott वरसुद्धा ही ऑफर तुम्हाला मिळू शकते
Picture Credit: Pinterest