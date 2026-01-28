अजित पवारांची आवडती कार कोणती?

Automobile

28 January 2026

Author:  मयुर नवले

आज 28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळच्या सुमारास बारामतीत विमान अपघात झाला.

बारामती विमान अपघात

Picture Credit: X and Pinterest

या विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दुःखद निधन झाले.

अजित पवार

या घटनेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दादा हरपले आहे.

राजकारणातील दादा हरपले

अजित दादांच्या ताफ्यात अनेक कार होत्या. चला त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

कार कलेक्शन

ही एक आलिशान कार असून त्याची किंमत 2.5 कोटी रुपये आहे.

Lexus LX 570

टोयोटा कॅमरी ही एक लोकप्रिय कार असून याची किंमत 48 लाख रुपये आहे.

टोयोटा कॅमरी 

या कारची किंमत 38 लाख रुपये आहे.

होंडा एकॉर्ड 

अजित दादांकडे Honda CR-V देखील होती. जिची किंमत 32.8 लाख रुपये आहे.

होंडा सीआरव्ही 

असे होते उपमुख्यमंत्री अजित पवार 

पुढे वाचा