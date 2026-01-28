असे होते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा

Maharashtra

28 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

महाराष्ट्रांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज 28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी निधन झाले. 

अजित पवार निधन 

Picture Credit: Pinterest

अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीमध्ये अपघात झाला. या अपघातात अजित पवारांसह 6 जणांचा मृत्यू झाला. 

बारामतीमध्ये अपघात

Picture Credit: Pinterest

अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. 

महाराष्ट्रात शोककळा

Picture Credit: Pinterest

लाडके दादा

Picture Credit: Pinterest

महाराष्ट्राचे लाडके दादा अशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ओळख होती. 

राजकीय कारकिर्दी, बारामतीधील प्रभाव आणि भाषणाची अनोखी शैली यामुळे अजितदादा ओळखले जात होते. 

भाषणाची अनोखी शैली

Picture Credit: Pinterest

निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, अजित पवार यांनी स्वतःची आणि कुटुंबाची एकूण मालमत्ता १२४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे घोषित केले.

अजित पवारांची संपत्ती

Picture Credit: Pinterest

लोकांना पाणी हवंय, भाषण नको! आम्ही बोलत नाही, करून दाखवतो! असे अजित पवारांचे डायलॉग्ज अत्यंत गाजले आहेत. 

अजित पवारांचे डायलॉग्ज

Picture Credit: Pinterest

केवळ 10 वीपर्यंत शिक्षणा झालेल्या अजित पवारांनी तब्बल 6 वेळा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रीपद भुषवले आहे. 

अजित पवारांचे शिक्षण 

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा