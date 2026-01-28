महाराष्ट्रांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज 28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी निधन झाले.
अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीमध्ये अपघात झाला. या अपघातात अजित पवारांसह 6 जणांचा मृत्यू झाला.
अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे.
महाराष्ट्राचे लाडके दादा अशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ओळख होती.
राजकीय कारकिर्दी, बारामतीधील प्रभाव आणि भाषणाची अनोखी शैली यामुळे अजितदादा ओळखले जात होते.
निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, अजित पवार यांनी स्वतःची आणि कुटुंबाची एकूण मालमत्ता १२४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे घोषित केले.
लोकांना पाणी हवंय, भाषण नको! आम्ही बोलत नाही, करून दाखवतो! असे अजित पवारांचे डायलॉग्ज अत्यंत गाजले आहेत.
केवळ 10 वीपर्यंत शिक्षणा झालेल्या अजित पवारांनी तब्बल 6 वेळा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रीपद भुषवले आहे.
