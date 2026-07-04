Yezdi Scrambler वर Prime Day ची खास ऑफर; EMI मुळे खरेदी आणखी सोपी

Automobile

04 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Amazon वर उपलब्ध

Prime Day निमित्त Yezdi Scrambler Amazon च्या New Launch Store वर उपलब्ध करण्यात आली आहे. सुरुवातीची बुकिंग ऑनलाइन करता येते, तर पुढील प्रक्रिया अधिकृत डीलरमार्फत पूर्ण केली जाते.

Picture Credit:Pinterest

Prime Day ऑफर्स

ग्राहकांना No-Cost EMI, निवडक बँक कार्ड्सवर ₹3,000 पर्यंत Instant Discount आणि पात्र ग्राहकांना Cashback चा लाभ मिळू शकतो.

Picture Credit:Pinterest

350cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन

Yezdi Scrambler मध्ये नवीन 350cc लिक्विड-कूल्ड Katar इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन शहरातील तसेच लांबच्या प्रवासासाठी संतुलित परफॉर्मन्स देण्याचा दावा करते.

Picture Credit: Jawayezdimotorcycles

रेट्रो आणि मॉडर्नचा मिलाफ

गोल LED हेडलाइट, उंच हँडलबार, स्पोक-स्टाइल लूक आणि स्क्रॅम्बलर डिझाइनमुळे ही बाइक वेगळी दिसते. रस्त्यावर तिची उपस्थिती सहज लक्ष वेधून घेते.

Picture Credit: Jawayezdimotorcycles

किती आहे एक्स-शोरूम किंमत?

Yezdi Scrambler ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 2,06,872 पासून सुरू होते. रंगानुसार किंमत बदलू शकते.

Picture Credit: Jawayezdimotorcycles

लाँग-टर्म ओनरशिपचा फायदा

कंपनीकडून 4 वर्षे/50,000 किमी स्टँडर्ड वॉरंटी दिली जाते. तसेच Extended Warranty, Roadside Assistance आणि AMC चे पर्यायही उपलब्ध आहेत.

Picture Credit: Jawayezdimotorcycles

ही बाइक कोणासाठी?

स्टायलिश लूक, ऑफ-रोडिंगची आवड आणि विकेंड रायड्ससाठी दमदार पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी Yezdi Scrambler एक आकर्षक निवड ठरू शकते.

Picture Credit: Jawayezdimotorcycles

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