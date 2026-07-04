Prime Day निमित्त Yezdi Scrambler Amazon च्या New Launch Store वर उपलब्ध करण्यात आली आहे. सुरुवातीची बुकिंग ऑनलाइन करता येते, तर पुढील प्रक्रिया अधिकृत डीलरमार्फत पूर्ण केली जाते.
Picture Credit:Pinterest
ग्राहकांना No-Cost EMI, निवडक बँक कार्ड्सवर ₹3,000 पर्यंत Instant Discount आणि पात्र ग्राहकांना Cashback चा लाभ मिळू शकतो.
Picture Credit:Pinterest
Yezdi Scrambler मध्ये नवीन 350cc लिक्विड-कूल्ड Katar इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन शहरातील तसेच लांबच्या प्रवासासाठी संतुलित परफॉर्मन्स देण्याचा दावा करते.
Picture Credit: Jawayezdimotorcycles
गोल LED हेडलाइट, उंच हँडलबार, स्पोक-स्टाइल लूक आणि स्क्रॅम्बलर डिझाइनमुळे ही बाइक वेगळी दिसते. रस्त्यावर तिची उपस्थिती सहज लक्ष वेधून घेते.
Picture Credit: Jawayezdimotorcycles
Yezdi Scrambler ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹ 2,06,872 पासून सुरू होते. रंगानुसार किंमत बदलू शकते.
Picture Credit: Jawayezdimotorcycles
कंपनीकडून 4 वर्षे/50,000 किमी स्टँडर्ड वॉरंटी दिली जाते. तसेच Extended Warranty, Roadside Assistance आणि AMC चे पर्यायही उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: Jawayezdimotorcycles
स्टायलिश लूक, ऑफ-रोडिंगची आवड आणि विकेंड रायड्ससाठी दमदार पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी Yezdi Scrambler एक आकर्षक निवड ठरू शकते.
Picture Credit: Jawayezdimotorcycles