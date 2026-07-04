Revolt RVX ला मस्क्युलर टँक, LED लाइट्स, स्प्लिट-स्टाईल बॉडी डिझाइन आणि आकर्षक ग्राफिक्स मिळाले आहेत. शहरात वेगळी ओळख निर्माण करणारा प्रीमियम लूक यात पाहायला मिळतो.
Picture Credit: Revoltmotors
या बाइकमध्ये 3.24kWh क्षमतेची रिमूव्हेबल बॅटरी दिली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार पूर्ण चार्जवर ती 160 किमी (IDC) पर्यंत रेंज देऊ शकते.
Picture Credit: Revoltmotors
Revolt RVX मध्ये शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर दिली आहे. यामुळे शहरातील रोजचा प्रवास सहज होतो आणि टॉप स्पीड सुमारे 90 किमी/तास आहे.
Picture Credit: Revoltmotors
फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळे बॅटरी कमी वेळात चार्ज करता येते. घरच्या चार्जरनेही सहज चार्जिंग करता येत असल्याने वापर अधिक सोपा होतो.
Picture Credit: Revoltmotors
RVX मध्ये डिजिटल डिस्प्ले, Bluetooth कनेक्टिव्हिटी, मोबाईल App सपोर्ट, OTA अपडेट्स, GPS, Reverse Mode आणि Geo-Fencing यांसारखे आधुनिक फीचर्स मिळतात.
Picture Credit: Revoltmotors
Eco, City, Sport आणि Boost असे विविध रायडिंग मोड्स दिले आहेत. त्यामुळे रेंज किंवा परफॉर्मन्स यानुसार रायडिंग अनुभव बदलता येतो.
Picture Credit: Revoltmotors
बाइकमध्ये पुढील चाकाला डिस्क ब्रेक, मागील चाकाला डिस्क किंवा ड्रम ब्रेकचा पर्याय आणि CBS प्रणाली देण्यात आली आहे. त्यामुळे ब्रेकिंग अधिक आत्मविश्वासाने करता येते.
Picture Credit: Revoltmotors
Revolt RVX ची प्रारंभिक एक्स-शोरूम किंमत ₹1.24 लाख (PM E-DRIVE प्रोत्साहनासह) पासून सुरू होते. अंतिम किंमत राज्य आणि शहरानुसार बदलू शकते.
Picture Credit: Revoltmotors