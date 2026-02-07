Vivo कंपनीच्या 'या' मॉडेलवर 28 फेब्रुवारीपर्यंत ऑफर लागू
Picture Credit: Pinterest
Vivo X300 5G फोनवर विशेष ऑफर पाहा, याचे जबरदस्त फिचर्स
Picture Credit: Pinterest
X300 5G मध्ये 6.31 इंचाचा 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले आहे
Picture Credit: Pinterest
16GB पर्यंत LPDDR5X रॅम आणि 512GB USF 4.1 स्टोरेज
Picture Credit: Pinterest
यात डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट आहे
Picture Credit: Pinterest
प्रायमरी कॅमेरा 200MP + अल्ट्रावाईड अँगल सेंसर 50MP + 50MP Sony LYT602 पेरिस्कोप कॅमेरा + 50MP सेल्फी कॅमेरा
Picture Credit: Pinterest
फोनमध्ये 6040mAh ची बॅटरी 90 वॉटचे फास्ट चार्जिंग, 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग
Picture Credit: Pinterest
बायोमॅट्रिक सिक्युरिटीसाठी इन-डिस्प्ले अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर
Picture Credit: Pinterest
7,500 रुपयांचे डिस्काउंट, 3,799 कॅशबॅक, 48,600 पर्यंत एक्सचेंज बोनस
Picture Credit: Pinterest