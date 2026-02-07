Amazon Deal! स्मार्टफोनवर थेट 7,500 रुपयांची सूट 

Tech

07 February 2026

Author: वेद बर्वे

Vivo कंपनीच्या 'या' मॉडेलवर 28 फेब्रुवारीपर्यंत ऑफर लागू

ऑफर धमाका

Picture Credit: Pinterest

Vivo X300 5G फोनवर विशेष ऑफर पाहा, याचे जबरदस्त फिचर्स

Vivo X300 5G

Picture Credit: Pinterest

X300 5G मध्ये 6.31 इंचाचा 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले आहे

डिस्प्ले

Picture Credit: Pinterest

16GB पर्यंत LPDDR5X रॅम आणि 512GB USF 4.1 स्टोरेज

रॅम आणि स्टोरेज

Picture Credit: Pinterest

यात डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट आहे

चिपसेट

Picture Credit: Pinterest

प्रायमरी कॅमेरा 200MP + अल्ट्रावाईड अँगल सेंसर 50MP + 50MP Sony LYT602 पेरिस्कोप कॅमेरा + 50MP सेल्फी कॅमेरा  

कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

फोनमध्ये 6040mAh ची बॅटरी 90 वॉटचे फास्ट चार्जिंग, 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग

बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

बायोमॅट्रिक सिक्युरिटीसाठी इन-डिस्प्ले अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर

सेफ्टी फिचर्स

Picture Credit: Pinterest

7,500 रुपयांचे डिस्काउंट, 3,799 कॅशबॅक, 48,600 पर्यंत एक्सचेंज बोनस

प्राईस ऑफर

Picture Credit: Pinterest

