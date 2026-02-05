फेब्रुवारीत लाँच होणार 'हे' बजेट स्मार्टफोन्स

फेब्रुवारीत लाँच होणार Samsung, Vivo, Oppo सह अन्य स्मार्टफोन्स
या महिन्यात सॅमसंगची S26 सिरीज होणार लाँच
25 फेब्रुवारीला बेस मॉडेल सोबत, प्लस आणि अल्ट्रा मॉडेल होणार लाँच
Samsung Galaxy S26 मध्ये पॉवरफुल चिपसेट- Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिली जाऊ शकते
आधुनिक कॅमेरासह विवो कंपनीची ही दोन मॉडेल लाँच होऊ शकतात
मिड-रेंजमध्ये लाँच होणारा मोटोरोलाचा नवा स्मार्टफोन
जबरदस्त बॅटरी परफॉरमन्स! 24 फेब्रुवारीला होऊ शकतो लाँच
सॅमसंगच्या F सिरीजमधील हा नवीन फोन येण्याची शक्यता
Android 16 आणि कलरओएस 15 सह, 10 फेब्रुवारीला होणार लाँच