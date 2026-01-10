या दिवशी सुरु होणार अ‍ॅमेझॉन सेल 2026

Science Technology

10 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

अ‍ॅमेझॉन रिपब्लिक डे सेल 2026 16 जानेवारीपासून सुरु होणार आहे. 

अ‍ॅमेझॉन सेल 

Picture Credit: Pinterest

या आगामी सेलची डेडिकेटेड माइक्रोसाइट आता लाईव्ह झाली आहे. 

डेडिकेटेड माइक्रोसाइट

हा सेल भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित केला जाणार आहे. 

प्रजासत्ताक दिन

या सेलमध्ये ग्राहकांना ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. 

खरेदीची संधी

क्रेडिट कार्ड

SBI क्रेडिट कार्डद्वारे खरेदी केल्यास ग्राहकांना 10 टक्के इंस्टेंट डिस्काऊंट मिळणार आहे. 

'8 pm डील्स', 'ट्रेंडिंग डील्स', 'ब्लॉकबस्टर डील्स', 'ब्लॉकबस्टर डील्स विद एक्सचेंज'

आकर्षक डिल्स 

अ‍ॅमेझॉन प्राईम मेंबर्स प्रोडक्ट्स खरेदी करताना एक्सक्लूसिव ऑफर्सचा फायदा घेऊ शकतात. 

प्राईम मेंबर्स

स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, टॅब्लेट, लॅपटॉप, पीसी, गेमिंग कन्सोल, स्मार्ट ग्लासेस.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने

