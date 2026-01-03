Motorola Edge 50 Pro च्या खरेदीवर 12 हजारांचे डिस्काऊंट उपलब्ध

Science Technology

3 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

अ‍ॅमेझॉनवर Motorola Edge 50 Pro च्या स्मार्टफोनवर डिस्काऊंट उपलब्ध आहे. 

स्मार्टफोनवर डिस्काऊंट

कंपनीने Motorola Edge 50 Pro चा 12GB + 256GB व्हेरिअंट 35,999 रुपयांत लाँच केला होता. 

स्मार्टफोन व्हेरिअंट

मात्र सध्या या स्मार्टफोनवर 12,014 रुपयांचे डिस्काऊंट ऑफर केले जात आहे. 

डिस्काऊंट ऑफर

त्यामुळे स्मार्टफोन 23,985 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. 

जाणून घ्या

ग्राहक त्यांचा जुना स्मार्टफोन एक्सचेंज करून आणखी डिस्काऊंट मिळवू शकतात. 

स्मार्टफोन एक्सचेंज

जुना स्मार्टफोन एक्सचेंज केल्यास फोनची किंमत 22,500 पर्यंत कमी होते. 

फोनची किंमत

या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ईएमआयचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे. 

ईएमआय पर्याय

तसेच काही बँक ऑफर्सवर जास्तीचे डिस्काऊंट देखील दिले जाणार आहे.

बँक ऑफर्स

